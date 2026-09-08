Los 30 candidatos al Balón de Oro 2026 fueron dados a conocer este martes por el comité organizador. En la lista, por cierto, no figura ningún neerlandés. El año pasado, Virgil van Dijk y Denzel Dumfries todavía estaban entre los favoritos, cuando Ousmane Dembélé fue el ganador.

Dembélé vuelve a estar este año entre los aspirantes, al igual que, entre otros, Lionel Messi, Erling Haaland, Lamine Yamal, Rodri y Harry Kane. Messi, ocho veces ganador del Balón de Oro, regresa como candidato tras una ausencia de tres años.

La organización del Balón de Oro ha elaborado la lista fijándose en las actuaciones entre el 3 de agosto de 2025 y el 19 de julio de 2026. Eso incluye, por tanto, la final del Mundial, que ganó España.

El ganador de la Liga de Campeones y campeón de Francia, el Paris Saint-Germain, es el gran dominador con nada menos que nueve jugadores. Désiré Doué y Bradley Barcola, ya jugador del Liverpool, no aparecen en la prestigiosa lista.

La entrega del Balón de Oro está prevista para el 26 de octubre. La ceremonia no se celebrará este año en París, sino en Londres. Esto, como homenaje a la primera entrega de la historia en 1956. El fallecido Stanley Matthews se llevó entonces el premio.

Lista de candidatos al Balón de Oro 2026:

Jude Bellingham (Real Madrid), Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain), Pau Cubarsí (FC Barcelona), Marc Cucurella (Real Madrid), Luis Díaz (Bayern Múnich), Bruno Fernandes (Manchester United), Erling Haaland (Manchester City), Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain), Vinícius Júnior (Real Madrid), Harry Kane (Bayern Múnich), Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain), Gabriel Magalhães (Arsenal), Sadio Mané (Al-Nassr), Marquinhos (Paris Saint-Germain), Lautaro Martínez (Inter), Kylian Mbappé (Real Madrid), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain), Lionel Messi (Inter Miami), João Neves (Paris Saint-Germain), Michael Olise (Bayern Múnich), Willian Pacho (Paris Saint-Germain), Julián Quiñones (Al-Qadsiah), Declan Rice (Arsenal), Rodri (FC Barcelona), Fabián Ruiz (Paris Saint-Germain), William Saliba (Arsenal), Ferran Torres (Paris Saint-Germain), Dayot Upamecano (Bayern Múnich), Vitinha (Paris Saint-Germain), Lamine Yamal (FC Barcelona).