Balón de Oro 2026: Bukayo Saka gana el Premio Sócrates a la labor humanitaria

El inglés Bukayo Saka, estrella del Arsenal, se hizo con el premio «Sócrates» de 2026 durante la gala del Balón de Oro, en reconocimiento a su labor humanitaria y a sus iniciativas benéficas fuera del terreno de juego, sumando así un nuevo logro a su trayectoria, aunque esta vez lejos de sus goles y aportaciones dentro del campo.

El homenaje a Saka llegó en reconocimiento a sus contribuciones en apoyo a los niños necesitados, después de colaborar con la fundación benéfica alemana «BigShoe» para ayudar a financiar operaciones quirúrgicas a niños en Nigeria, el país de origen de sus padres, ya que su apoyo contribuyó a costear 120 operaciones quirúrgicas a niños que padecían diversos problemas de salud y enfermedades, entre ellas hernias y tumores cerebrales.

El premio Sócrates se concede dentro de la gala del Balón de Oro, en colaboración entre la revista «France Football» y la organización «Peace and Sport», para rendir homenaje a las personalidades vinculadas al fútbol que emplean su fama y sus capacidades al servicio de la sociedad y en apoyo de iniciativas humanitarias, educativas y sanitarias, reflejando el papel que el deporte puede desempeñar más allá de los límites de la competición.

Saka se une a la lista de ganadores del premio Sócrates

El premio Sócrates nació en 2022 y lleva el nombre del fallecido mito del fútbol brasileño Sócrates, célebre por sus posturas sociales y su defensa de la democracia, convirtiéndose en uno de los galardones que ponen de relieve el impacto humanitario de las estrellas del balompié.

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El senegalés Sadio Mané fue el primer ganador del premio en 2022, en reconocimiento a sus iniciativas benéficas en su país, que incluyeron el apoyo a proyectos sanitarios y educativos, entre ellos la construcción de un hospital y una escuela en su aldea de Bambali.

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En 2023, el brasileño Vinicius Junior ganó el premio en reconocimiento a su labor en apoyo de la educación de los niños y la lucha contra el racismo, especialmente a través de su fundación, que trabaja para ofrecer oportunidades educativas y desarrollar los medios digitales en las escuelas públicas de Brasil.

La edición de 2024, por su parte, fue testigo de la coronación de la española Jenni Hermoso, en reconocimiento a sus posturas sociales y a su papel a la hora de poner el foco sobre cuestiones de abuso y discriminación, mientras que el premio de 2025 recayó en la fundación «Xana», vinculada al entrenador español Luis Enrique y a su familia, por su apoyo a los niños que padecen enfermedades graves y el acompañamiento a sus familias.

Con su triunfo en la edición de 2026, Bukayo Saka se une a esta lista, después de que sus iniciativas en apoyo de los niños recibieran una atención especial, confirmando que la influencia de las estrellas del fútbol no se detiene en lo que ofrecen dentro del campo, sino que se extiende a su capacidad de provocar un cambio tangible en la vida de los demás.