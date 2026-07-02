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USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Jonathan van Haaster

Traducido por

Balogun y Tillman clasifican a Estados Unidos para los octavos de final del Mundial ante Bélgica con un partido brillante

USA vs Bosnia and Herzegovina
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Bosnia and Herzegovina
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Estados Unidos se clasificó para los octavos de final del Mundial tras vencer 2-0 a Bosnia y Herzegovina. Los goles de Folarin Balogun y Malik Tillman sentenciaron el partido, pese a que Bosnia jugó con un hombre más la última media hora por la expulsión de Balogun. En octavos, EE. UU. se medirá a Bélgica el 7 de julio a las 02:00 en Seattle.

En el Levi's Stadium de Santa Clara, los (ex)jugadores del PSV Sergiño Dest y Tillman fueron titulares, mientras que Ricardo Pepi se quedó en el banquillo.

Kerim Alajbegovic probó a Matt Freese con un cabezazo en los primeros minutos, lo que animó a Bosnia. Estados Unidos no se liberó de la presión hasta después del descanso.

Balogun, en particular, resultó en algunos momentos inalcanzable para la defensa bosnia. El delantero del AS Mónaco estuvo a punto de provocar un penalti tras una inteligente finta dentro del área y, poco después, marcó un gol, pero se encontraba en posición de fuera de juego.

Justo antes del descanso llegó el merecido 1-0: pase en profundidad de Tillman, rebote en Tarik Muharemovic y Balogun batió a Vasilj desde cerca.

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En el descuento, Dest centró desde la derecha y Balogun, tras recortar, lanzó al larguero. 1-0 al descanso.

Tras un arranque anodino de la segunda parte, Balogun cambió el partido: pisó con el derecho el talón de Muharemovic, que gritó de dolor. El árbitro Raphael Claus, tras consultar el VAR, le mostró la roja.

Bosnia dominó la posesión, pero no generó peligro. Incluso con diez, Estados Unidos pudo ampliar con Pulisic, aunque el gol fue anulado por fuera de juego.

A diez del final llegó el 2-0: Tillman lanzó un tiro libre perfecto desde 20 metros y superó a Vasilj por el primer palo.

EE. UU., con diez, controló el cierre y avanzó a octavos contra Bélgica. Pochettino perderá a Balogun, lo que abre la puerta a Pepi, del PSV, en la delantera.

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