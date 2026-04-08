Mohamed El Shenawy, capitán del Al Ahly, se ha convertido en objeto de una posible sanción severa que podría llegar hasta su suspensión hasta el final de la actual temporada de la Liga Premier egipcia, tras un lamentable incidente ocurrido la noche de ayer martes al término del partido ante Ceramica Cleopatra.

El Al Ahly comenzó sus partidos en el grupo por la definición del campeón de la liga con un decepcionante empate 1-1 frente a Ceramica Cleopatra, elevando su puntuación a 41 puntos, a 5 del líder, el Zamalek.

Sin embargo, el encuentro estuvo marcado por una gran polémica arbitral, después de que el árbitro Mahmoud Wafa se negara a señalar un penalti a favor del Al Ahly en el tiempo añadido del segundo tiempo.

Yassin Marei, jugador del Al Ahly, envió un centro al área que golpeó la mano de Ahmed Hany, futbolista de Ceramica Cleopatra, pero Wafa no concedió la pena máxima pese a revisar la jugada con el árbitro de VAR.

Tras el pitido final, varios jugadores del Al Ahly se dirigieron a Wafa para protestar por su controvertida decisión, según vídeos difundidos en las redes sociales.

Según uno de esos vídeos, el árbitro mostró una tarjeta roja a El Shenawy por protestar, lo que encendió la ira del guardameta del Al Ahly, que no participó en el partido.

El Shenawy agredió a Wafa, pero los agentes de seguridad y Walid Salah El Din, director de fútbol, frenaron los intentos del portero de enfrentarse con el árbitro.

¿Qué dice el reglamento?

Según el reglamento de sanciones, aprobado por la Liga de Clubes Profesionales al inicio de la presente temporada, El Shenawy se enfrenta a una suspensión de 4 a 6 partidos, además de multas económicas.

De acuerdo con el texto del cuarto apartado del reglamento, “agredir a los árbitros empujando o tirando (uso de las manos sin violencia ni golpes) conlleva una suspensión de 4 a 6 partidos, con una multa económica de 50.000 a 100.000 libras egipcias”.

Al Al Ahly le quedan 5 partidos en la actual temporada de liga: se medirá, por este orden, a Smouha, Pyramids, Zamalek, ENPPI y Al Masry, dentro del grupo por la definición del campeón.

Esto significa que El-Shenawy podría no volver a participar con Al Ahly esta temporada, en caso de que se le aplique una sanción de suspensión.

Y al margen de la sanción, el papel de El-Shenawy con Al Ahly ha disminuido en el período reciente, y ha perdido su puesto como titular en la alineación del equipo rojo, ya que Mostafa Shobeir controla actualmente la posición de guardameta, ya sea con Al Ahly o incluso con la selección de Egipto.

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