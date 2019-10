Historia de una campaña de acoso y derribo contra Bale

Desde su aterrizaje en Madrid, Gareth Bale, entonces uno de los mejores jugadores del planeta, ha lidiado con todo tipo de sospechas, injurias, faltas de respeto y descalificaciones. Es difícil recordar una campaña tan populista, virulenta y sistemática sobre un jugador de fútbol en la reciente historia merengue, donde casi todos los jugadores tienen buena prensa. Después de seis años en , el expreso de Cardiff ha sido objeto de permanente burla, mofa, befa y chascarrillo. Nada más llegar, el deporte nacional consistió en pegar, en el culo de Gareth, todas esas patadas que algunos no se atrevían a darle al presidente. Inmediatamente después, el pasatiempo público pasó por bautizarle, no sin fundamento, como el hombre de cristal, porque el galés pasaba más tiempo en la camilla que en el verde. Como si su calvario personal fuera plato de gusto, como si el hecho de romperse no fuera ya suficientemente duro para un tipo al que se puso a los pies de los caballos con tanta puntería como mala baba. Después llegó el prejuicio pelotero, algo realmente surrealista: de un tipo que había facturado goles con la izquierda, la derecha, la cabeza y el pecho, que venía de ser el mejor jugador de la Premier League, se llegó a decir, de manera solemne, que no sabía jugar a fútbol.

Como estando sano no necesitaba defensa, porque sus números le defendían, Bale tuvo entonces que soportar que algunos medios le basureasen el crédito por jugar a golf. Como Bale cometió el terrible pecado de marcar dos goles que valieron una Copa de Europa la noche en la que Cristiano aguó la fiesta al madridismo, el premio para el galés fue culparle, la temporada siguiente, del desplome blanco, porque no había sido un líder, cuando nadie del equipo supo serlo. Como la barra libe de improperios nunca cesa con Bale, se le empujó, tertulia a tertulia, a irse a , como si fuese un bulto sospechoso, como si fuese culpable de querer cumplir un contrato que Florentino le firmó con el brazo y por lo visto, debía borrar con el codo. Ahora la cantinela para zurrarle a Bale es que, por lo visto y presuntamente porque no hay versión oficial, no quiere que se divulguen sus partes médicos sin su consentimiento, cuestión en la que le ampara la ley y que, además, no es sólo cosa suya, sino que lleva tiempo pasando en clubes como el Barça. Y la penúltima, porque con Bale nunca hay última, es que no sabe quién es Boris Johnson.

¿Saben cual es el crimen intolerable que ha cometido Bale? No hablar español. O mejor dicho, no hablarlo en el tiempo y forma que le dicten los que se arrogan la capacidad de criticar a alguien cuando habla porque habla, cuando no habla porque no habla y cuando no habla en español, porque habla en inglés. La cuestión del habla entronca con el fondo real de los males de Bale: no ha tener una prensa que le defienda. Es un blanco fácil. Y es el eterno culpable por existir, el tipo condenado a ser eterna cabeza de turco. A Bale se le azota con saña. Por lo que dice y por lo que hace y también por lo que no dice y por lo que no hace. Lo realmente asqueroso es ver que los que aplaudían su fichaje, los que pedían el Balón de Oro para él y los que aplaudían a rabiar al presidente porque su fichaje ganó una final con un gol memorable, son los mismos que ahora arden en deseos de que pongan al galés en la frontera porque no habla español y en sus ratos libres, juega a golf. Que el Madrid haga lo que le plazca, si considera que no encaja en el club o que se lesiona demasiado, que le traspase, que le ceda o que le deje seguir en el club. Aquí paz y después, gloria. Y el chico, que sienta lo que considere oportuno, que haga las maletas o que se quede. Tiene contrato y haga lo que haga, estará en su derecho.

Lo que no es de recibo, ni tolerable, es que el club haya sido incapaz de defender la reputación de un tipo al que se ha azotado, con saña y en plaza pública, por sistema. Si la referencia del caso Bale son las respuestas del espectador en el país de las encuestas, hay que felicitar a todos los que llevan años reclamando que Florentino ponga a Gareth Bale en la frontera. Eso sí, si uno de vez en cuando levanta la cabeza del fango, se ve obligado a preguntarse a quién ha matado este chico para merecer semejante maltrato. Haga lo que haga o diga lo que diga, el orden de los factores no altera el producto. Con Bale, todos juegan una partida de dados. Si saca entre uno y seis, al galés le cae un palo. Y si saca seis, vuelve a tirar.

Rubén Uría