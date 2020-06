Baldivieso seguirá como director técnico de Aurora

El entrenador boliviano fue confirmado en sus funciones en el club celeste pese a que la cuarentena perjudicó mucho su trabajo.

Julio César Baldivieso seguirá al frente del primer plantel de Aurora pese a que su trabajo no es del todo normal por la cuarentena que existe en por el coronavirus.

Baldivieso entrena al primer plantel del club celeste, pero no puede desempeñar a pleno sus funciones porque todavía no está permitido los entrenamientos al aire libre.

“Por el momento sigue al mando del equipo; sin embargo, no sabemos qué va a pasar en el futuro, la situación en el fútbol boliviano es incierta debido a la pandemia. ¿Qué pasaría si no hay fútbol?, esa posibilidad no está lejos de suceder”, dijo el directivo de Aurora, Mirko Cornejo.

Baldivieso en una anterior oportunidad aseguró que se quedará en el club pese a que hubo recorte de presupuesto, su intención es salvar al equipo del descenso de categoría y llevarlo a un torneo internacional como lo hizo en 2009.

Los jugadores de Aurora se entrenan de forma virtual bajo el seguimiento del cuerpo técnico.