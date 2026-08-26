Alejandro Baldé, lateral del Barcelona, ha zanjado su postura respecto a su futuro con el club catalán, en medio de la polémica generada en torno a la posibilidad de su salida durante el actual mercado de fichajes de verano.

El periodista italiano Fabrizio Romano reveló que Baldé comunicó al Barcelona su deseo de permanecer en el equipo y competir por su puesto, asegurando que su intención de continuar en el Camp Nou es clara, en contra de lo que se rumoreó recientemente sobre que empezaba a aceptar la idea de marcharse.

Romano añadió a través de su cuenta en X que la decisión está ahora en manos del Barcelona, después de que el club explorara la posibilidad de vender al jugador, señalando que el escenario actual no cambiará antes del cierre del mercado de fichajes salvo que llegue una oferta enorme de alguno de los grandes clubes.



El futuro del lateral español ha vivido rápidos acontecimientos en los últimos días, después de que su agente Jorge Mendes entrara en las negociaciones, en medio del interés de clubes de la Premier League, encabezados por el Manchester United.

El Manchester United destaca como uno de los clubes interesados en los servicios de Baldé, después de haber contactado con los representantes del Barcelona para informarse sobre las condiciones de la operación, en medio de la búsqueda del club inglés de un competidor para su representado Luke Shaw en la posición de lateral izquierdo.

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Hansi Flick, entrenador del Barça, había hablado sobre la situación de Baldé, asegurando que el jugador posee una gran calidad, pero que quiere asegurarse de que esté convencido de su capacidad para competir por su puesto, subrayando su necesidad de jugadores comprometidos al 100%.

Asimismo, Flick aclaró recientemente que había hablado con el jugador y le había pedido que reflexionara sobre su situación.

El contrato de Baldé con el Barcelona se extiende hasta el 30 de junio de 2028, con una cláusula de rescisión enorme por valor de mil millones de euros, después de que el club renovara su contrato en septiembre de 2023.

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