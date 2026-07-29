En un momento en el que los aficionados del Barcelona esperan ver los primeros rasgos del nuevo equipo de cara a la próxima temporada, la joven estrella Alejandro Baldé salió con unas potentes declaraciones que devolvieron la confianza y la esperanza a la afición blaugrana, asegurando que el nuevo fichaje del equipo será un auténtico punto de inflexión.

El lateral izquierdo español de 22 años, que actualmente sigue un programa de entrenamiento especial al margen del grupo dentro del periodo de preparación, fue invitado del canal oficial del Barcelona en YouTube en una sesión de preguntas y respuestas sincera, en la que no dudó en expresar su gran admiración por el recién llegado Karim Adeyemi.

Baldé dijo con notable confianza: "No hace mucho que se unió a nosotros, pero he hablado mucho con él durante este breve periodo. Creo que hemos construido una buena relación, parece una persona tranquila, nos va a ayudar mucho durante la temporada, y estoy seguro de que lo hará, es muy rápido, lo conozco desde hace tiempo y me impresionó su velocidad".

Las declaraciones de Baldé no se limitaron a elogiar a su nuevo compañero, sino que reveló sus ambiciones personales para la nueva temporada, cuando dijo: "A nivel individual, quiero seguir progresando y aprendiendo. Soy un jugador joven y tengo un amplio margen de mejora".

Y continuó Baldé: "Estos son mis principales objetivos. En cuanto al equipo, quiero seguir por este camino que estamos recorriendo, e incluso mejorarlo, y si conseguimos más títulos, será mucho mejor".

El destacado lateral se refirió al ambiente dentro del vestuario del Barcelona, elogiando al brasileño Raphinha y su capacidad para arropar a los jugadores jóvenes, antes de revelar su círculo de amigos más cercanos diciendo: "Mis amigos más cercanos en el vestuario son Casadó, Lamine, Héctor, Gavi, Roni y Araújo. No quiero olvidarme de nadie".

Al ser preguntado por el partido más bonito de su carrera, Baldé no dudó en elegir un Clásico inolvidable, explicando: "El Clásico con Xavi, cuando marcó Kessié. Ganamos en el último minuto y pude dar la asistencia a Kessié". También eligió su gol en la final de la Supercopa contra el Real Madrid como su mejor gol con la camiseta del Barcelona.

Baldé cerró sus declaraciones con una sorprendente confesión sobre su ídolo, diciendo: "Mi ídolo de la infancia fue siempre Samuel Eto'o", puntualizando: "Pero como lateral izquierdo, mi ídolo es Jordi Alba, a quien considero el mejor lateral izquierdo de la historia del Barcelona".