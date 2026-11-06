Baldé en la mira de los gigantes de la Premier League y la Serie A

El futuro de Alejandro Baldé, estrella del Barcelona, ha entrado en su fase decisiva, ya que su agente, Jorge Mendes, trabaja para reunir ofertas y sondear la opinión de los principales clubes europeos.

El diario Sport informó de que Baldé es plenamente consciente de que la mejor opción para él es salir del Barcelona durante el próximo mercado de invierno.

Baldé busca un proyecto deportivo que le permita recuperar su estatus y su papel influyente. Ronald Araújo se perfila como el modelo a seguir, después de haber logrado recuperar su valor de mercado durante su cesión al Liverpool.

Baldé aspira a seguir los pasos del defensa uruguayo recuperando la continuidad en la participación y demostrando sus capacidades dentro de un equipo que apueste claramente por él.

Mendes mantiene contactos con diferentes clubes para evaluar su interés en incorporar a Baldé, y estudiar las opciones disponibles de acuerdo con él durante las próximas semanas.

El Barcelona da prioridad a vender al jugador por 40 millones de euros, pero su agente considera que la cesión con opción de compra es más viable e incluso podría convertirse en obligatoria en caso de que se cumplan determinadas condiciones.

El club catalán espera, al menos, que esta cesión contribuya a elevar el valor de mercado del jugador, de cara a cerrar una venta importante durante el próximo verano. Y dado que Baldé es uno de los graduados de la cantera del club, los ingresos de la operación irían íntegramente al Barcelona.

Mendes sondea de forma especial el mercado de fichajes inglés. Tanto el Liverpool como el Aston Villa y el Manchester United han escuchado las condiciones de la posible operación, pero ninguno de ellos ha tomado una decisión definitiva hasta ahora.

El Tottenham y el Manchester City también aparecen entre las opciones planteadas, si bien cualquier movimiento por su parte dependerá de la salida de algunos jugadores durante el mercado de invierno.

En Italia, la Roma y la Juventus ya han mantenido reuniones con Mendes para informarse sobre las condiciones de la contratación del jugador. El principal obstáculo reside en el salario de Baldé, difícil de asumir para la estructura financiera de ambos clubes.

El Mónaco sigue aferrado a la posibilidad de incorporar al jugador, mientras que ha disminuido el interés del Benfica, que mostró un fuerte deseo de ficharlo durante el verano, después de que la posición de lateral izquierdo esté ocupada actualmente en las filas del conjunto portugués.

La salida de Baldé reviste especial importancia en el marco de la planificación deportiva del Barcelona. El club considera que el ahorro en la masa salarial que permitiría la operación, junto al margen salarial disponible actualmente, de unos 4 millones de euros, podría ser un factor decisivo para afrontar el mercado de invierno en enero garantizando la capacidad de inscribir a los nuevos jugadores.

La dirección deportiva quiere aprovechar estas posibilidades financieras para fichar a un central zurdo o a un lateral polivalente de primer nivel, dos posiciones consideradas prioritarias para reforzar la plantilla del entrenador Hansi Flick.

Por este motivo, y pese a que el Barcelona prefiere vender al jugador de forma definitiva, está dispuesto a estudiar diferentes fórmulas que le permitan aligerar la carga salarial de manera inmediata, garantizando al mismo tiempo un retorno económico en el futuro.

Mendes tiene ahora varias semanas para ordenar las opciones disponibles y presentar las ofertas más atractivas a Baldé. Se espera que la decisión se resuelva durante diciembre, con el objetivo de completar su salida durante el mercado de invierno en enero.