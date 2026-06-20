Balance de la selección holandesa ante Suecia: tres jugadores sobresalientes, pero también tres puntos débiles

La selección holandesa logró el sábado por la noche su primera victoria en este Mundial. En Houston derrotó a Suecia por 5-1. Voetbalzone califica a cada jugador de Países Bajos que haya jugado al menos 45 minutos.

Por motivos tácticos, Ronald Koeman optó por Brian Brobbey en el once en lugar de Crysencio Summerville, y Donyell Malen pasó del centro al extremo derecho.

La decisión del seleccionador funcionó: a los 17 minutos Holanda ya ganaba 2-0, con dos tantos de Brobbey tras asistencias de Gakpo y Dumfries. El ariete mostró gran entrega.

Con el paso de los minutos, sin embargo, Países Bajos cedió terreno. El centro del campo, con un discreto Tijjani Reijnders y un Frenkie de Jong más lanzado que ante Japón, no siempre encontró su sitio. Suecia lo aprovechó para crear peligro, pero Jan Paul van Hecke y, sobre todo, Bart Verbruggen mantuvieron el arco a cero hasta el descanso.

También se anuló un tanto a Lagerbielke por fuera de juego tras una salida errónea de Verbruggen. En ataque, Malen, muy desafortunado, falló varias ocasiones.

En la segunda parte, Summerville reemplazó a Malen y, tras una gran jugada, asistió a Dumfries, quien cedió el balón a Gakpo para el 3-0. Así, el lateral derecho sumó su segunda asistencia.

En una rápida contra, Summerville asistió a Gakpo para el 4-0. Holanda parecía tener el partido sentenciado, pero encajó el 4-1 por medio de Anthony Elanga. Virgil van Dijk y Micky van de Ven mostraron dudas en esa acción. Todo apuntaba a que así acabaría el partido, pero en el último suspiro Summerville redondó su gran actuación con el 5-1.

Crónica de la selección holandesa:

Bart Verbruggen 7,5

Denzel Dumfries 7,5

Jan Paul van Hecke 7

Virgil van Dijk 6,5

Micky van de Ven 6

Frenkie de Jong 7,5

Ryan Gravenberch 7,5

Tijjani Reijnders 6

Donyell Malen 6

Brian Brobbey 8

Cody Gakpo 8,5

Crysencio Summerville 8