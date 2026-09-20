Se bajó el telón sobre las competiciones de la quinta jornada de la Liga Joee de Élite Sub-21, después de que la jornada presenciara numerosos acontecimientos destacados, desde el liderato en solitario del Al Ittihad en la tabla de clasificación, pasando por los partidos abundantes en goles, hasta el brillo individual de varios jugadores que se impusieron con fuerza.

El Al Ittihad logró reforzar su posición en la cima después de regresar de Al Majma'ah con una importante victoria sobre el Al Faisaly por 3-1, para elevar su cuenta a 13 puntos, con una diferencia de dos puntos sobre el Al Ahli, mientras que el Al Fateh se benefició del empate entre Al Ahli y Al Qadisiyah para ascender al segundo puesto con 12 puntos.

El Al Ittihad, líder en solitario; el Al Fateh se acerca

El Al Ittihad prosiguió con sus fuertes actuaciones en el torneo, tras conseguir su cuarta victoria frente a un solo empate, para permanecer sin derrotas después de disputadas cinco jornadas y ostentar en solitario el liderato de la clasificación con 13 puntos.

La victoria del Decano sobre el Al Faisaly por 3-1 llegó para confirmar la fortaleza de su arranque en la temporada, después de que lograra resolver un nuevo enfrentamiento fuera de casa y mantener su posición en la cima de la tabla de clasificación.

En cambio, el Al Fateh aprovechó el tropiezo de Al Ahli y Al Qadisiyah con el empate 2-2, y consiguió una valiosa victoria sobre el Al Uruba por un gol a cero, para elevar su cuenta a 12 puntos y ascender al segundo puesto, con una diferencia de un solo punto sobre el Al Ahli, que suma 11 puntos.

En cuanto al Al Ahli, perdió dos puntos después de conformarse con el empate 2-2 ante el Al Qadisiyah, en un resultado que lo alejó del liderato de la clasificación y dio a sus rivales la oportunidad de recortar la diferencia con él.

Al Taawoun y Al Riyadh: 7 goles en un solo partido

El enfrentamiento entre Al Taawoun y Al Riyadh fue el más abundante en goles durante la quinta jornada, tras concluir con victoria del Al Riyadh por 4-3, en un partido que presenció la anotación de siete goles en total.

El partido presenció claras alternancias ofensivas por parte de ambos equipos, en el que el Al Riyadh logró resolver los tres puntos pese a encajar tres goles, para salir con una valiosa victoria en uno de los partidos más emocionantes de la jornada.

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Y en el resto de los resultados, el Al Khaleej venció al Al Ittifaq por 3-1, y el Neom al Al Khaleej por un gol a cero; asimismo el Al Nassr superó al Damac por un gol limpio, y el Al Watan al Al Akhdood con el mismo resultado, mientras que el Al Fateh resolvió su enfrentamiento ante el Al Uruba por un gol a cero.

La jornada presenció también el empate entre Al Ansar y Al Wehda sin goles, y entre Al Hilal y Al Jabalain por 3-3, mientras que el Al Feiha logró la mayor victoria de la jornada tras arrollar al Al Najma con un contundente 4-0, y el Al Ahli empató con el Al Qadisiyah 2-2.

8 porterías a cero; el Al Feiha, el de la marca más destacada

Ocho equipos salieron con la portería a cero durante la quinta jornada, después de que cada uno de Al Feiha, Al Fateh, Al Watan, Al Nassr, Neom, Al Wehda y Al Ansar, junto a otro equipo según los resultados de la jornada, lograra evitar encajar goles.

El Al Feiha fue el de la marca ofensiva más destacada entre los equipos que mantuvieron su portería a cero, después de que marcara cuatro goles completos ante el Al Najma, para terminar el partido con una amplia victoria por 4-0.

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En cambio, el Al Fateh, el Al Nassr, el Neom y el Al Watan se conformaron con un solo gol para resolver sus partidos, mientras que el enfrentamiento entre Al Wehda y Al Ansar terminó con un empate sin goles, para confirmar la jornada que la solidez defensiva estuvo presente con fuerza en varios de los enfrentamientos.

Asimismo, el partido entre Al Hilal y Al Jabalain fue una clara excepción a esta imagen, después de que las redes se movieran seis veces en un enfrentamiento que terminó con el empate 3-3, para que cada equipo obtuviera un solo punto.

Al Ghamdi acapara los focos; y tres dobletes

Ammar Al Ghamdi fue el nombre más destacado en la quinta jornada, después de que liderara al Al Ittihad hacia la victoria sobre el Al Faisaly por 3-1, y marcara los tres goles completos, para ser el único jugador que logró anotar un hat-trick durante la jornada.

Al Ghamdi elevó su cuenta a 6 goles en el torneo tras este triplete, para ascender al segundo puesto en la lista de goleadores, por detrás de Mohammed Al Issa, la estrella del Al Ittifaq, con una diferencia de un solo gol.

Y Al Ghamdi no fue el único jugador que brilló ofensivamente, pues la jornada presenció la anotación de tres dobletes, obra de Abdulmajeed Al Sharif, jugador del Al Taawoun; Daniel Al Habib, jugador del Al Feiha; y Kabiru Salisu, jugador del Al Jabalain.

Y así se bajó el telón sobre una quinta jornada que llevó consigo muchos números y momentos destacados, pero el acontecimiento más relevante siguió siendo el liderato del Al Ittihad, que se volvió más claro, junto al hat-trick que le dio a Ammar Al Ghamdi el título de estrella de la jornada y encendió la competencia por el liderato de goleadores con el inicio de la temporada.