La segunda jornada de la Liga "Joy" de élite sub-21 fue escenario de una gran emoción, después de que se disputaran 11 partidos que dejaron 26 goles, con una media cercana a los 2,4 goles por encuentro, en medio del brillo destacado de varios jóvenes talentos y la aparición de indicios tempranos del calor de la competencia en la carrera por el trofeo de máximo goleador.

Mohammed Al-Issa, delantero del Al-Ettifaq, fue la figura más destacada de la jornada en el plano individual, después de seguir agitando las redes y anotar un nuevo gol en la victoria de su equipo sobre el Damac por 2-0, elevando su cuenta a 5 goles y colocándose en lo más alto de la tabla de goleadores de la competición, tras el arranque de fuego que lo vio marcar un súper hat-trick en la primera jornada.

Al-Faisaly y Al-Nassr: dobletes y arranques poderosos

El Al-Faisaly continuó con sus destacadas actuaciones después de lograr una gran victoria sobre el Al-Akhdoud por tres goles a cero, y Dayo Osho fue una de las figuras más sobresalientes del encuentro, tras marcar dos goles para conducir a su equipo a un nuevo triunfo y confirmar su presencia entre los nombres llamativos del torneo.

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En contraste, el Al-Nassr ofreció una de las actuaciones más contundentes de la jornada, tras arrollar al Al-Jabalain con un rotundo 4-0, y Saad Haqawi anotó dos goles durante el encuentro, mientras que Turki Al-Ghamil continuó marcando por segunda jornada consecutiva, manteniendo su fuerte arranque ofensivo con el equipo.

8 equipos mantienen su portería a cero

La segunda jornada fue testigo de una destacada superioridad de algunos equipos en el plano defensivo, después de que 8 clubes lograran mantener la portería a cero: el Al-Faisaly ante el Al-Akhdoud, el Al-Feiha ante el Al-Ansar, el Al-Ittihad ante el Al-Tadamon, el Al-Hilal ante el Al-Kholood, el Al-Ettifaq ante el Damac, el Al-Taawoun ante el Al-Orobah, el Al-Nassr ante el Al-Jabalain y el Al-Khaleej ante el Al-Wehda.

Estas cifras revelan un claro equilibrio entre la fuerza ofensiva y la solidez defensiva, especialmente porque varios equipos lograron combinar la anotación de goles con mantener su portería sin encajar ningún tanto, lo que les otorga un fuerte comienzo en la carrera del torneo.

El Al-Riyadh, dueño de la victoria ofensiva más contundente

En cuanto a los resultados, el Al-Nassr y el Al-Riyadh estuvieron entre los equipos más goleadores de la jornada, después de que cada uno anotara 4 goles, ya que "Al-Aalami" venció al Al-Jabalain por 4-0, mientras que el Al-Riyadh superó al Al-Qadisiyah por 3-1, en tanto que el Al-Faisaly marcó 3 goles ante el Al-Akhdoud.

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La jornada también fue testigo de la victoria del Al-Ahli sobre el Al-Fateh por 2-1, y del Al-Taawoun sobre el Al-Orobah por un gol a cero, mientras que el Al-Najma empató con el Neom 1-1, y el Al-Ittihad venció al Al-Tadamon, el Al-Hilal al Al-Kholood, el Al-Ettifaq al Damac, el Al-Feiha al Al-Ansar y el Al-Khaleej al Al-Wehda.

La segunda jornada estuvo repleta de victorias, ya que 10 partidos terminaron con el triunfo de uno de los dos bandos, frente a un solo empate, mientras que el enfrentamiento entre el Al-Hazem y el Al-Watan fue aplazado, quedando este último fuera de los cálculos de la jornada hasta que se determine su nueva fecha.

Con el final de la segunda jornada, las miradas se dirigen hacia la carrera de goleadores, que encabeza Mohammed Al-Issa con 5 goles, mientras que varios otros talentos continúan ofreciendo niveles destacados, encabezados por Dayo Osho, Saad Haqawi y Turki Al-Ghamil, confirmando las competencias tempranas que la segunda edición de la Liga "Joy" de élite alberga a muchos nombres capaces de forjar el futuro del fútbol saudí.