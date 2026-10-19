La séptima jornada de la Liga Joy de Élite sub-21 estuvo cargada de emoción, tras disputarse 9 enfrentamientos cuyos resultados oscilaron entre victorias ajustadas y empates prolíficos, mientras que el Al Hilal, el Al Ahli y el Al Tadamon acapararon las miradas en el plano ofensivo, y tres jugadores firmaron dobletes destacados, encabezados por Loay Al Obaidi, estrella del Al Hilal, que condujo a su equipo a una amplia victoria frente al Al Fayha.

En cuanto a la lucha por la clasificación, el Al Ittihad encabeza el panorama con 19 puntos, tras lograr 6 victorias y un empate sin conocer la derrota, mientras que el Al Ahli es segundo con 15 puntos, seguido del Al Hilal y el Al Fateh con 13 puntos cada uno, con la competencia aún abierta entre los equipos de cabeza y la igualdad de puntos en las posiciones siguientes.

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Resultados de la séptima jornada: el Al Hilal golea y el Al Ittihad sigue sumando victorias

El Neom resolvió su enfrentamiento ante el Al Ettifaq con una victoria por 2-1, mientras que el Al Hilal ofreció una actuación contundente frente al Al Fayha y venció por tres goles a cero, combinando eficacia ofensiva y solidez defensiva.

El enfrentamiento entre el Al Ahli y el Al Tadamon terminó con empate 3-3, en uno de los partidos más emocionantes y prolíficos en goles de la jornada, mientras que el Al Nassr empató con el Al Wehda por 2-2, de modo que cada equipo se conformó con un punto.

En el resto de los enfrentamientos, el Al Jabalain venció al Al Najma por un gol a cero, y los partidos del Al Khaleej y el Al Kholood, y del Al Hazm y el Al Qadsiah, terminaron con empate sin goles.

Asimismo, el Al Riyadh empató con el Al Faisaly por 2-2, mientras que el Al Ittihad logró vencer al Al Taawoun por 2-1, reforzando su posición al frente de la clasificación con 19 puntos, manteniendo su trayectoria sin derrotas tras disputar siete partidos.

Al Hilal, Al Ahli y Al Tadamon: los equipos más poderosos en ataque

El Al Hilal, el Al Ahli y el Al Tadamon compartieron el liderato de los equipos más goleadores de la jornada, tras anotar cada uno tres goles.

El Al Hilal logró convertir su superioridad en una victoria limpia sobre el Al Fayha, mientras que el enfrentamiento entre el Al Ahli y el Al Tadamon fue testigo de un emocionante intercambio ofensivo que terminó con empate 3-3, de modo que ambos equipos cerraron con tres goles cada uno sin que ninguno de los dos lograra decidir el duelo.

En el apartado defensivo, seis equipos terminaron con la portería a cero: el Al Hilal ante el Al Fayha, el Al Jabalain ante el Al Najma, el Al Khaleej y el Al Kholood en su enfrentamiento directo, y el Al Hazm y el Al Qadsiah en su partido que terminó sin goles.

Estos resultados reflejan un claro contraste entre los equipos que lograron imponer su dominio ofensivo y aquellos que se apoyaron en la organización defensiva para obtener resultados positivos.

Loay Al Obaidi, estrella de la jornada: tres dobletes avivan la competencia

Loay Al Obaidi acaparó las miradas con la camiseta del Al Hilal tras firmar un doblete en la victoria sobre el Al Fayha por 3-0, convirtiéndose en una de las figuras más destacadas de la séptima jornada.

Su brillantez confirmó su presencia ofensiva entre los jóvenes talentos de la Liga Joy de Élite, tras contribuir con eficacia a que su equipo lograra una cómoda victoria, que combinó la anotación de goles con mantener la portería a cero.

Al Obaidi no fue el único que anotó dos goles en un mismo partido, ya que la jornada presenció otro doblete de Battal Al Harthi con el Al Riyadh, mientras que Ziyad Al Shammari anotó dos goles para el Al Tadamon durante el emocionante empate ante el Al Ahli por 3-3.

De esta manera, la jornada presenció tres dobletes firmados por tres jugadores, en una señal del impacto individual de los talentos y su capacidad para cambiar el rumbo de los partidos.

En definitiva, la séptima jornada combinó importantes victorias para los equipos de cabeza con empates de gran abundancia goleadora, además de un notable brillo individual de varios jugadores jóvenes.

Y mientras el Al Ittihad sigue encabezando la clasificación con 19 puntos, el Al Ahli, el Al Hilal y el Al Fateh aguardan las próximas jornadas para continuar la persecución, mientras los focos permanecen puestos sobre los talentos que han comenzado a imponer sus nombres en una de las competiciones de categorías inferiores más destacadas de Arabia Saudí.