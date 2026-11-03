Johan Bakayoko puede salir del RB Leipzig este invierno, según informa Sky Sports Germany. El exjugador del PSV está disponible por doce millones de euros.

La semana pasada, Sport BILD informó de que Bakayoko había sido relegado a la grada. El atacante belga llegó tarde a una reunión del equipo a principios de octubre y desde entonces no ha vuelto a entrar en una convocatoria.

En su primera temporada en el Leipzig, el atacante sufrió numerosos problemas físicos. Al final, solo disputó 22 partidos con el club y marcó tres goles.

Esta temporada las cosas van aún peor para Bakayoko. Solo ha jugado 144 minutos y ha caído al cuarto puesto en el orden de preferencia. Brajan Gruda (22), Tidiam Gomis (20) y Andrija Maksimovic (19) ya le han adelantado.

Incluso con el doble programa de partidos del Leipzig, Bakayoko apenas juega. A principios de octubre fue suspendido por motivos disciplinarios y desde entonces ni siquiera ha vuelto a sentarse en el banquillo.

El Leipzig quiere vender al jugador de 23 años. Según Sky, está disponible por doce millones de euros. El club del este de Alemania tampoco descarta una cesión. Según Transfermarkt, su valor es de veinte millones de euros.

Bakayoko cobra en el Leipzig entre dos y cuatro millones de euros al año. El club lo fichó procedente del PSV en el verano de 2025 por 18 millones de euros. El jugador, internacional con Bélgica en 18 ocasiones, firmó hasta mediados de 2030.