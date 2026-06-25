«Bajo una presión insoportable, Ronaldo volvió a dejar sin palabras a todos los analistas del marcador»

El columnista Guido Tijman analiza con ironía el fútbol. Esta vez se centra en Cristiano Ronaldo, quien calló a sus críticos con una gran actuación ante Uzbekistán.

Me emociono cada vez que le pasan el balón en la mitad de la cancha y aún tiene rivales por delante. Aún lo llevo en la sangre: durante casi dos décadas lo vi transformarse en un Super Saiyan, arrancar en modo inalcanzable, deshacerse del último defensa con una finta y lanzar un misil al segundo palo.

O cuando, en los centros, se quedaba suspendido entre las nubes mientras los rivales más altos no llegaban más allá de su codo. Un modo inimitable y divino que a veces rozaban compañeros de generación como Arjen Robben y Zlatan Ibrahimovic, pero que solo el propio portugués y el GOAT de su generación, Lionel Messi, exhibieron de forma prácticamente ininterrumpida durante dos décadas.

Ya no hace falta saltar: los tiempos de las arrancadas fulgurantes y del «Air Ronaldo» quedaron atrás. CR7 ya no es ni la sombra del jugador de hace cinco años, pero, a sus 41, esa sombra basta para ser la mejor opción como delantero de Portugal.

Fernando Santos lo comprobó en el último Mundial: cedió a las críticas y sentó a su capitán. Con las cámaras apuntando al banquillo, Portugal cayó sin brillo ante Marruecos. Santos acabó renunciando. Mientras tanto, Ronaldo clasificó a Portugal para la Euro 2024 con diez goles, para el Mundial actual con cinco tantos en cinco partidos y, el año pasado, volvió a ganar la Liga de Naciones como máximo anotador.

De paso, siguió marcando goles en su club: hace unas semanas se proclamó campeón con 28 tantos en 30 partidos y el año que viene será el primer jugador en llegar a 1 000 goles oficiales. Todo ello pese a que desde hace cuatro años lo dan por acabado.

Sin embargo, el mismo ejército de trolls se movilizó de nuevo para lanzar flechas venenosas contra «el niño prodigio de Madeira» tras un partido sin marcar. Los analistas de marcadores se pisoteaban para explicar que ya no podía seguir el ritmo y que sus movimientos eran erróneos. Esos mismos analistas, con la misma facilidad, habrían alabado al veterano si su disparo al primer palo se hubiera desviado unos centímetros hacia la izquierda.

Tras una lluvia de dardos venenosos, las actuaciones estelares de sucolega Messi y el brillo de las nuevas estrellas Mbappé, Haaland, Yamal y Vini Jr., la presión sobre los hombros del jugador de 41 años se volvió inhumana. La mayor estrella aún no brillaba. En ningún otro jugador un partido sin goles habría provocado una polarización mundial y teorías conspirativas.

Ridiculizado por los bufones de la corte, que ante las cámaras explicaban cómo debería correr alguien que ha marcado casi mil goles, Ronaldo se sintió humillado hasta la médula. Wout Weghorst siempre es valioso por su contagiosa obsesión y su ética de trabajo. Ronaldo aún más. Por suerte, Roberto Martínez ignoró a los bufones y mantuvo la confianza en su capitán. ¡Calma! A los seis minutos llegó la recompensa: 2–0 y los analistas del marcador, de nuevo sin palabras. CR7 ha vuelto.

Y sí, tienen razón quienes prefieren el eterno debate antes que disfrutar de más de dos décadas con dos dioses del fútbol: tras llevar a Argentina al Mundial 2022, Lionel Messi está en la cima, pero a su lado Pelé, Cruyff, Maradona y Cristiano saltan en el prado. En casi cualquier otro deporte olímpico, el mejor atleta que jamás haya calzado botas de fútbol también podría ser el GOAT. Afortunadamente, Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro se puso unas botas a finales de los 80 en Funchal.







