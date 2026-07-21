Bajo presión... El Real Madrid define su postura sobre el fichaje de Rodri y Olise

El Real Madrid ha zanjado su postura sobre la posibilidad de fichar a la pareja formada por Rodri, centrocampista del Manchester City, y Michael Olise, extremo del Bayern de Múnich, después de que en las últimas fechas creciera la especulación acerca de un posible traspaso de ambos a las filas del conjunto blanco en la actual ventana de fichajes de verano.

Según lo publicado por la cadena The Athletic, fuentes internas del Real Madrid confirmaron que Rodri no entra en los planes del club en estos momentos, a pesar del destacado nivel que ha ofrecido el jugador con la selección de España y de su reconocimiento con el premio al mejor jugador del Mundial 2026.

Esto ocurre pese a los recientes informes, el último de ellos de ladiario Marca, que apuntan a que Rodri tiene un fuerte deseo de vestir la camiseta del Real Madrid, y a que algunos miembros de la junta directiva presionan actualmente a Florentino Pérez, presidente del club, para reevaluar la viabilidad de la operación.

El nombre de Rodri se había vinculado con fuerza a un traspaso al Real Madrid, especialmente por la gran experiencia del jugador en la Liga española junto a su anterior club, el Atlético, pero las fuentes del club subrayaron que el centrocampista español no forma parte de los planes del Real Madrid en el actual mercado de fichajes.

The Athletic señaló, en lo relativo a Michael Olise, que la postura del Real Madrid tampoco ha cambiado, ya que el club sigue negando la existencia de negociaciones con el Bayern de Múnich por el fichaje del extremo francés.

El club ya había emitido anteriormente un comunicado oficial en el que negó haber entrado en negociaciones para incorporar a Olise.

La cadena aseguró que el fichaje del jugador durante el presente verano no se contempla en el Madrid como una operación viable por el momento.

Esto sucede en un momento en el que el Real Madrid se centra en completar su proyecto bajo la dirección del entrenador José Mourinho, que desea reforzar las filas del equipo con la incorporación de un nuevo defensa y un centrocampista adicional, pero la directiva del club considera que la mayor parte del trabajo en el mercado de fichajes ya se ha completado, y que la prioridad en la próxima etapa será desprenderse de algunos jugadores antes de pensar en nuevas operaciones.

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