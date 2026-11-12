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Cristiano Junior disputó su debut con la selección de Portugal sub'17 durante la gran victoria que logró el combinado de su país ante Andorra, en el marco de la fase de clasificación para el Campeonato de Europa juvenil.

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El diario As señaló: «No hay nada en el estilo de juego de Cristiano Júnior que indique que sea una copia de su padre, Cristiano Ronaldo, pero su carrera sigue avanzando en la dirección correcta».

Cristiano Júnior no comenzó el partido en el once titular, ni tampoco vistió el dorsal número 7, que su padre sí había lucido a la misma edad con la selección, pero estuvo cerca de marcar un gol excepcional en su primer encuentro dentro de esta nueva etapa de su carrera internacional.

Incluso jugadores de la selección absoluta de Portugal, entre ellos Vitinha y João Cancelo, estrella del Barcelona, además de João Félix y João Neves, siguieron el partido con interés y expectación desde la ciudad deportiva de Oeiras.

El hijo de Cristiano Ronaldo saltó al terreno de juego en el minuto 73, cuando el entrenador introdujo un cambio en la forma de jugar de la selección portuguesa, apostando por delanteros en la línea de ataque.

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Lo cierto es que su constitución física no lo hace parecer ajeno al ambiente de la competición. Pese a que su edad no supera los 16 años, su figura alta y esbelta llama la atención.

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Y aunque todavía necesita un mayor desarrollo físico, algo natural a esta edad, su estatura le otorga la capacidad de generar peligro en los balones aéreos.

No fue extraño que Cristiano Júnior, con el marcador reflejando una ventaja de Portugal por cuatro goles a cero, dispusiera de la mejor ocasión de su selección en el minuto 86 para añadir otro gol, teniendo en cuenta que el brillante Diego Fariña ya había anotado dos tantos.

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La ocasión llegó tras un centro desde la banda izquierda que le llegó dentro del área. Pese a la presencia de dos defensas cerca de él y de lograr girar la cabeza para intentar dirigir el balón hacia la portería, el esférico pasó junto al poste y salió fuera del campo. El banquillo había celebrado el gol al creer que el balón había acabado en la red.

Con el dorsal número 18, el partido no registró demasiados acontecimientos para el jugador de la academia del Al Nassr, que continúa, de un modo u otro, siguiendo los pasos de su padre sobre los terrenos de fútbol, donde cada paso que da es objeto de un escrutinio y un seguimiento minuciosos.