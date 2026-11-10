Bajo la mirada de Flick: la sorpresa de la pretemporada regresa a los entrenamientos del Barcelona

La sesión de entrenamiento del Barcelona disputada este martes en la Ciutat Esportiva Joan Gamper contó con la presencia de un número reducido de jugadores, ya que solo participaron 8 futbolistas del primer equipo, aquellos que no fueron convocados para representar a sus selecciones nacionales, en el último entrenamiento colectivo de esta semana, mientras que el técnico Hansi Flick concedió al resto de la plantilla descanso hasta el próximo lunes.

Sin embargo, este "descanso" no incluye a los jugadores lesionados, puesto que tanto Dani Olmo como Jules Koundé, Roony Bardghji, Rodri y Xavi Espart continuarán acudiendo a la sede del club para seguir sus programas de tratamiento y recuperación.

De entre ellos, Dani Olmo parece ser el más cercano a regresar a los terrenos de juego, ya que se espera que esté disponible en el periodo inmediatamente posterior al parón internacional, mientras que no tardará mucho después el regreso de Koundé, según informó el diario catalán "Sport".

Para esta sesión de entrenamiento, Flick convocó al extremo del Barça Atlètic, Álex González, un jugador que ya había participado con el primer equipo durante la pretemporada, donde dejó una impresión muy sólida.

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Desde que González se unió al conjunto catalán, el pasado abril, el jugador ha experimentado un ascenso rápido y asombroso en las filas del club.

La evolución de González en el Damm fue un factor decisivo en la rapidez de su adaptación al sistema del Blaugrana, ya que ese club adopta una filosofía futbolística y un estilo de juego que se asemejan en gran medida a lo que se inculca en la academia de La Masia.

Álex González fue un jugador clave la temporada pasada en el equipo juvenil del Barcelona (sub-19), donde pronto se convirtió en un elemento imprescindible en la alineación y, como recompensa por ello, recibió una convocatoria para unirse al primer equipo al inicio de la preparación de la nueva temporada, ya que participó en el stage de entrenamiento celebrado en Inglaterra y tuvo una valiosa oportunidad de jugar, al disputar la segunda parte de un partido amistoso contra el Birmingham.

No obstante, al término del stage de entrenamiento, sufrió una leve sobrecarga muscular. Este problema impidió que continuara trabajando bajo la dirección del técnico alemán, lo que le llevó a regresar a las filas del Barça Atlètic.

Álex desempeña un papel importante en las primeras fases de la temporada bajo la dirección del técnico del filial, Belletti, ya que ha marcado tres goles y ha dado una asistencia en 312 minutos de juego, lo que significa que contribuye con un gol cada 78 minutos.