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Bajo la atención del Al-Ittihad: ¿cuál es la verdad sobre el fichaje de Wijnaldum por parte del Chelsea?

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El centrocampista neerlandés se marchó del Al-Ittifaq tras el final de la temporada pasada.

Informes periodísticos revelaron la verdad sobre el deseo del Chelsea de fichar al neerlandés Georginio Wijnaldum, exestrella del Liverpool, tras el cierre del pasado mercado de fichajes de verano.

Informes periodísticos habían revelado el deseo del Chelsea de fichar a Wijnaldum en un traspaso libre, para compensar su fracaso en la incorporación del senegalés Lamine Camara del Mónaco y la venta del argentino Enzo Fernández al Manchester City.

Sin embargo, el fiable periodista italiano Fabrizio Romano desmintió rotundamente esas noticias en un tuit a través de su cuenta personal en "X", donde aseguró que el club londinense no incorporará al centrocampista neerlandés.

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Esas noticias representan una buena nueva para el club saudí Al Ittihad, cuyo nombre también aparece vinculado al fichaje de Wijnaldum en el actual mercado de verano, en medio de su búsqueda de un nuevo jugador en el centro del campo.

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El jugador de 35 años puede unirse a cualquier club de forma gratuita, sin estar sujeto a las fechas de cierre del mercado de fichajes, dada su condición de agente libre desde el final de la pasada temporada, después de que el club Al Ettifaq decidiera no renovar su contrato.

Wijnaldum sigue siendo una opción ideal para el Al Ittihad, dado su conocimiento de la liga saudí, en la que pasó tres años, entre 2023 y 2026, con el Al Ettifaq, aunque la parte más destacada de su carrera fue con el Liverpool, entre 2016 y 2021.

El Al Ittihad busca incorporar a un nuevo centrocampista, a pesar de haber fichado ya a Rakan Al Kaabi del Al Feiha y al senegalés Dion Lopy del Almería español.

Esto llega después de que el Al Ittihad prescindiera del centrocampista brasileño Fabinho, tras la finalización de su contrato al término de la pasada temporada, así como de la larga lesión que sufren el maliense Mamadou Doumbia y el saudí Hamed Al Ghamdi.

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