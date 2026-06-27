Bajo el mando de Valverde, los jugadores de Uruguay se rebelan contra Bielsa

Uruguay fue la mayor decepción del Mundial 2026: quedó eliminada en la fase de grupos sin victorias, repitiendo el fracaso de 2022, según el diario español «AS».

Tras la victoria de España 1-0 en la última jornada, el diario apuntaba: «Si en Catar fue Cavani quien derribó la pantalla del VAR ante Ghana, ahora los focos apuntaron a Canopío, mediocampista del Fluminense, expulsado por una entrada violenta sobre Kubarsi en el descuento. Luego empujó al árbitro y se enfrentó al banquillo español».

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Y «AS» añadía: «Uruguay ha confundido la competitividad con la violencia en los últimos años, y el ambiente en torno a Marcelo Bielsa no ayuda. Los días previos al partido contra España mostraron una crisis interna. Los métodos del entrenador no gustaban a los jugadores, y algunas conductas de los jugadores no gustaban al entrenador».

Cuatro titulares, entre ellos Fede Valverde, se lo hicieron saber; otros optaron por el silencio. El clima se tornó tenso al cierre de la eliminatoria, pese a la clasificación. La grieta nació en la Copa América: tras la eliminación en semis aparecieron los primeros síntomas de rebelión.

«Una afrenta a las leyendas».

Y el periódico madrileño añadía: «A nadie del equipo ni de la federación le gustó el trato humillante que recibieron varias leyendas, entre ellas Luis Suárez. Para muchos, ese debería haber sido el final de la era Bielsa. Se habló de una salida amistosa y se celebraron reuniones en la cúpula de la federación, pero nadie se atrevió a firmar la rescisión del contrato».

La Federación lo retuvo por el alto coste de la indemnización, lo que afectó al rendimiento del equipo en el Mundial. Varios miembros del cuerpo técnico cuestionaron sus métodos, sus exigencias «irrazonables» y los gastos innecesarios que no aportaron resultados.

Diego Lugano, leyenda uruguaya, dijo a «As»: «(Bielsa) trajo a cinco lesionados. No entendió nada. Quería un equipo más ofensivo, pero ni siquiera debería haber llegado al Mundial».