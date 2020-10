Los ausentes de Chile vs. Uruguay y Colombia por Eliminatorias

Casi veinte seleccionables no están a disposición de Reinaldo Rueda, que debe arreglárselas para un buen comienzo con muchas bajas.

tiene nómina y formación en la mente de Reinaldo Rueda para arrancar las Eliminatorias en la doble fecha que comprende un viaje a Montevideo para medirse a Uruguay y un partido de alto vuelo contra en Santiago.

En Goal, repasamos los casos más especiales de todos los relegados de La Roja, cuarta de América y con la enorme expectativa de entrar a Qatar 2022.

Más equipos

Acá la lista es amplia. Un esguince de rodilla no permitió a Claudio Bravo iniciar el proceso, una fractura en el quinto metatarsiano dejó fuera a Pablo Aránguiz, para el caleño el sucesor de Jorge Valdivia, Guillermo Maripán tiene un desgarro miofacial en el aductor derecho, a Benjamín Kuscevic lo operaron en por una lesión de tobillo, una operación de rodilla lo tiene fuera a Felipe Gutiérrez hasta 2021 y Alfonso Parot, sin ritmo de competencia, no fue considerado luego de arrastrar molestias musculares que apenas le han permitido ser suplente en la UC.

Marcelo Díaz sigue fuera del radar de Reinaldo Rueda y su compañero en , Eugenio Mena, tampoco está en la lista pese a que esta no tiene ningún lateral izquierdo titular.

Gonzalo Jara e Igor Lichnovsky están suspendidos para el debut por arrastrar un castigo.

Jorge Valdivia quedó fuera por concepto de renovación generacional, mismo caso que Jean Beausejour, que de todas maneras se retiró de forma innegociable del combinado nacional.

Niklas Castro no entró en la lista final pese a su continuidad en Noruega y al gusto de Rueda de seguir conociéndolo.

Miiko Albornoz no viaja por estar libre y sin ritmo de fútbol. Ángelo Sagal y Esteban Pavez también sufren por su falta de competencia oficial.

El caso que sorprende, pero no tanto, es el de Junior Fernandes: fue el goleador chileno de la temporada europea 19/20, pero cambió por el Al-Ittihad y pese a sus goles no fue convocado. Parecido es el caso de Edson Puch, que la rompe en la Cato y no entró a la convocatoria.

Andrés Vilches, que entró en la lista, fue desconvocado por tener que permanecer en cuarentena preventiva hasta el 7 de octubre.