El portugués José Mourinho, director técnico del Real Madrid, anunció la lista de su equipo de cara al enfrentamiento ante el Real Betis, previsto para la noche del viernes, dentro de las competiciones de la cuarta jornada de LaLiga.

El Real Madrid afronta el encuentro en medio de una crisis de ausencias significativas, después de confirmarse que 7 jugadores continúan alejados del equipo por lesión.

Por su parte, Mourinho incluyó al joven centrocampista Sergio Martínez en la lista por primera vez, tras su incorporación al Real Madrid durante los últimos días procedente del Racing, donde estaba previsto que comenzara su andadura con el equipo del Castilla, antes de llamar la atención en los entrenamientos del primer equipo y conseguir la oportunidad de estar con los mayores.

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La lista también contó con la continuidad de la joven pareja Mario Rivas y Caistro, entre las opciones del cuerpo técnico.

El Real Madrid había concluido su preparación para el partido con una sesión de entrenamiento que comenzó con ejercicios de "rondo", seguida de entrenamientos tácticos en los que Mourinho se centró en la presión y la posesión, antes de finalizar la práctica con partidillos en espacios reducidos.

Lista del Real Madrid para el enfrentamiento ante el Real Betis

Portería: Thibaut Courtois, Andriy Lunin, Javi Navarro.

Defensa: Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold, Ibrahima Konaté, Marc Cucurella, Álvaro Carreras, Antonio Rüdiger, Denzel Dumfries, Mario Rivas.

Centro del campo: Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Fede Valverde, Arda Güler, Bernardo Silva, Caistro, Sergio Martínez.

Ataque: Vinícius Júnior, Kylian Mbappé, Carlos Espí, Brahim Díaz, Yan Diomandé.