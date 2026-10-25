Shane Kluivert, uno de los elementos más destacados del filial del Barcelona, sufrió una lesión en el músculo isquiotibial del muslo izquierdo que lo mantendrá alejado de los terrenos de juego durante 8 semanas.

El diario Sport señaló que el extremo neerlandés, de 19 años, participó en la pretemporada de cara al nuevo curso bajo la dirección del técnico Hansi Flick, además de tener la oportunidad de jugar esta temporada con el primer equipo juvenil en la UEFA Youth League.

El Barcelona emitió un parte médico a través de sus cuentas en las redes sociales, en el que anunció la lesión del extremo neerlandés y el tiempo estimado de su recuperación.

Shane Kluivert, nacido el 24 de septiembre de 2007 y perteneciente a la misma generación que integran Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Marc Bernal y Xavi Espart, todavía no ha podido cumplir su sueño de debutar con el primer equipo del Barcelona.

Sin embargo, ya ha llamado la atención de Flick gracias a su capacidad para jugar en las tres posiciones de la línea de ataque, y también ha logrado asentarse en las filas del Barça Atlètic.

Durante la temporada pasada, Kluivert disputó 21 partidos con el filial del Barcelona, en los que marcó dos goles y dio dos asistencias, además de participar en todos los encuentros de la UEFA Youth League, hasta la eliminación del equipo del técnico Pol Planas en la ronda de play-off, donde anotó 3 goles en la competición.

Durante la temporada actual, Shane Kluivert ocupa principalmente la posición de extremo izquierdo, pero afronta mayores dificultades para mantener su nivel de forma regular.

Sus mejores partidos hasta la fecha fueron en la contundente victoria por 4-0 ante el Peña Sport, en la que el jugador neerlandés marcó dos goles y además dio una asistencia a Landry Farré de córner.