Baja de 4 meses: el Real Madrid anuncia oficialmente que su estrella pasará por el quirófano

El Real Madrid anunció este miércoles que su defensa español Raúl Asencio se someterá a una operación quirúrgica en las próximas horas, tras sufrir una lesión en la tibia de la pierna derecha, en un nuevo golpe para la defensa del conjunto blanco durante la presente temporada.

El Real Madrid señaló en un comunicado oficial: "Nuestro jugador Raúl Asencio será operado mañana para tratar una fractura por estrés en la tibia de la pierna derecha".

Por su parte, el diario "Marca" indicó que Asencio, tras la operación, necesitará un largo período de recuperación que lo alejará de los terrenos de juego durante un tiempo que oscila entre dos y cuatro meses, lo que significa que el jugador estará ausente de los campos hasta aproximadamente el inicio del próximo año.

El defensa del Real Madrid se vio obligado a detener de nuevo los entrenamientos a causa de la reaparición del dolor y, tan solo un día después, se confirmaron los peores temores en Valdebebas, y el defensa español pasará por el quirófano.

El dolor no cedió en ningún momento, y un nuevo episodio de dolor en la zona lesionada fue la gota que colmó el vaso, lo que llevó a tomar la decisión de operar al jugador.

La operación quirúrgica se venía perfilando en el horizonte para Asencio desde el final de la temporada pasada, cuando esta opción ya estaba sobre la mesa, aprovechando el verano para reducir el largo período de recuperación.







