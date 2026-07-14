Baggio se mete en la polémica histórica: Messi supera a Maradona y a Pelé

Roberto Baggio, leyenda italiana, se pronunció en el debate sobre el mejor jugador de la historia y eligió a Lionel Messi por encima de Diego Maradona y Pelé.

Según Football Italia, Baggio participó en un debate con otras leyendas y, al responder quién es el mejor de la historia, dijo: «Es muy difícil clasificarlos, porque estamos hablando de la esencia misma del fútbol. Estos tres siempre han estado en la cima».

Añadió: «Hoy elijo a Messi por sus 20 años de aportes, en cantidad y calidad. Si tuviera que decidir, diría su nombre, pero son tres jugadores excepcionales».

Baggio disputó los Mundiales de 1990, 1994 y 1998; su fallo en la final de 1994 ante Brasil aún se recuerda 32 años después.

Marco Materazzi, en cambio, eligió a Ronaldo: «Siempre lo digo: para mí es él. Lo que hizo con las rodillas destrozadas y a 150 km/h nadie lo había hecho antes».

Y añadió: «Pertenezco a la generación del baby boom, pero cuando veo sus vídeos en YouTube y observo lo que era capaz de hacer, en una época en la que los defensas intervenían con mucha violencia, te das cuenta de que era un extraterrestre… De hecho, lo era».

Con respeto a Diego, Maradona, Pelé y Messi, para mí el auténtico Ronaldo es el fenómeno, y aprecio también a Cristiano».

Materazzi fue campeón del mundo con Italia en 2006 y marcó dos goles en ese torneo, incluido el empate en la final contra Francia; fue su único Mundial.

Roberto Baggio jugó en 1990, 1994 y 1998, y su penalti fallado en la final de 1994 ante Brasil aún se recuerda.