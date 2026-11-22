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Badou Zaki, seleccionador de Jordania, lanzó mensajes claros sobre la próxima etapa al frente del combinado jordano tras la victoria en el amistoso ante Australia, en medio de informaciones de prensa que apuntaban a su posible salida del cargo. El técnico aseguró que su atención está puesta en hacer crecer a la selección y en seguir trabajando para alcanzar sus objetivos.

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El técnico marroquí afirmó, en declaraciones al portal marroquí «Hesport», que el triunfo ante la selección australiana supone una etapa importante para extraer lecciones y conclusiones y aprovecharlas en la preparación de los próximos compromisos. También señaló que ganar siempre es importante en el fútbol, pero que no es el único objetivo de disputar partidos amistosos.

Zaki explicó que la victoria fue fruto del gran esfuerzo realizado por los jugadores, así como del trabajo de los distintos cuerpos técnicos y de la labor de la Federación Jordana de Fútbol. A su juicio, el resultado positivo refleja la dimensión del trabajo colectivo dentro de la selección y da al grupo un impulso para seguir preparándose de cara a los próximos retos.

El seleccionador insistió en que su interés no se limita a los resultados, sino que abarca también seguir trabajando, evolucionar y mejorar el rendimiento. Aseguró que la selección jordana cuenta con un buen potencial que le permite ofrecer un mejor nivel en la próxima etapa y que el grupo es capaz de alcanzar los objetivos marcados si mantiene la seriedad y el compromiso.

En este sentido, el técnico marroquí subrayó que construir sobre las victorias exige mantener el trabajo duro y no conformarse con lo logrado, ante la necesidad de mejorar el rendimiento de los jugadores y reforzar la capacidad de la selección para afrontar los próximos compromisos, en consonancia con las expectativas depositadas en Jordania.

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Por otra parte, Zaki se refirió a las informaciones de prensa que hablaban de su posible salida del cargo y aseguró que es un entrenador profesional que mantiene buenas relaciones con los dirigentes de la Federación Jordana de Fútbol, con los jugadores y con la afición, en alusión a la naturaleza de su relación con los distintos actores del fútbol jordano.

Zaki cerró sus declaraciones recalcando que su prioridad es cumplir con su labor y trabajar para hacer crecer a la selección, y precisó que no presta demasiada atención a lo que sucede fuera del terreno de juego.