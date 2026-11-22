Badou Zaki, seleccionador de Jordania, lanzó mensajes claros sobre la próxima etapa al frente del combinado jordano tras la victoria en el amistoso ante Australia, en medio de informaciones de prensa que apuntaban a su posible salida del cargo. El técnico aseguró que su atención está puesta en hacer crecer a la selección y en seguir trabajando para alcanzar sus objetivos.
El técnico marroquí afirmó, en declaraciones al portal marroquí «Hesport», que el triunfo ante la selección australiana supone una etapa importante para extraer lecciones y conclusiones y aprovecharlas en la preparación de los próximos compromisos. También señaló que ganar siempre es importante en el fútbol, pero que no es el único objetivo de disputar partidos amistosos.
Zaki explicó que la victoria fue fruto del gran esfuerzo realizado por los jugadores, así como del trabajo de los distintos cuerpos técnicos y de la labor de la Federación Jordana de Fútbol. A su juicio, el resultado positivo refleja la dimensión del trabajo colectivo dentro de la selección y da al grupo un impulso para seguir preparándose de cara a los próximos retos.
El seleccionador insistió en que su interés no se limita a los resultados, sino que abarca también seguir trabajando, evolucionar y mejorar el rendimiento. Aseguró que la selección jordana cuenta con un buen potencial que le permite ofrecer un mejor nivel en la próxima etapa y que el grupo es capaz de alcanzar los objetivos marcados si mantiene la seriedad y el compromiso.
En este sentido, el técnico marroquí subrayó que construir sobre las victorias exige mantener el trabajo duro y no conformarse con lo logrado, ante la necesidad de mejorar el rendimiento de los jugadores y reforzar la capacidad de la selección para afrontar los próximos compromisos, en consonancia con las expectativas depositadas en Jordania.
Por otra parte, Zaki se refirió a las informaciones de prensa que hablaban de su posible salida del cargo y aseguró que es un entrenador profesional que mantiene buenas relaciones con los dirigentes de la Federación Jordana de Fútbol, con los jugadores y con la afición, en alusión a la naturaleza de su relación con los distintos actores del fútbol jordano.
Zaki cerró sus declaraciones recalcando que su prioridad es cumplir con su labor y trabajar para hacer crecer a la selección, y precisó que no presta demasiada atención a lo que sucede fuera del terreno de juego.
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Mi historia con el fútbol comenzó desde que era muy pequeño, cuando era un niño que no entendía del todo lo que veía, pero esa magia que emanaba de los campos era más fuerte que cualquier resistencia. Recuerdo con claridad cómo seguía a la selección de Egipto en el Mundial de Italia de 1990, donde mis ojos se llenaban de asombro ante los momentos dramáticos y mi corazón se sumergía en un mar de emoción sin fin. Ese fue el comienzo, la chispa que encendió la llama de la pasión que sigue ardiendo hasta hoy.
Con el paso de los años, el Real Madrid se adueñó por completo de mi corazón, convirtiéndose en mi mayor referente en el mundo del fútbol internacional. Fui uno de los afortunados que vivió la era de las estrellas brillantes del «Merengue», esa constelación que reunió a leyendas como Iker Casillas en la portería, Zinedine Zidane con su inteligencia mágica, Luis Figo con sus habilidades extraordinarias, Roberto Carlos con sus misiles, Ronaldo «El Fenómeno» con su velocidad sobrehumana, Raúl con su lealtad legendaria y David Beckham con su elegancia real. Cada partido era una historia, y cada gol, una obra de arte, pintada en mi memoria con colores que mezclaban alegría y dolor.
A pesar de mis cambios profesionales en el mundo del periodismo —desde las complejas secciones de política hasta la volátil economía—, mi pasión por el fútbol nunca se ha apagado. Latía en silencio, esperando la oportunidad adecuada para volver a salir a la superficie. Esa oportunidad llegó en 2016, cuando me incorporé a la web «Kooora», donde la pasión se convirtió en mi trabajo diario. Allí, el placer se mezcló con el esfuerzo; largas horas de análisis, redacción y cobertura, pero fue un auténtico placer. Gracias a este esfuerzo colectivo, «Kooora» creció hasta convertirse hoy en el sitio web deportivo más grande del mundo árabe, un faro para los amantes del fútbol desde el Océano Atlántico hasta el Golfo.
En el baúl de mis recuerdos deportivos hay momentos que nunca se borrarán. Pero si tuviera que elegir uno, sin duda sería aquel gol inmortal de Zinedine Zidane en la final de la Liga de Campeones de 2002, frente al Bayer Leverkusen. Un solo balón, un misil desde la izquierda de «Zizou», voló en una trayectoria mágica para colarse en la portería, proclamando la novena victoria del Real Madrid. Fue un momento en el que el tiempo se detuvo, una mezcla de belleza y fuerza, que nos recuerda que el fútbol no es solo un juego, sino un arte que llega al alma.