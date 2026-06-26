Ayyoub Bouaddi podría fichar este verano por el Manchester City, según el experto en traspasos Matteo Moretto.

Tras una gran temporada con el Lille OSC, el centrocampista de 18 años brilla en el Mundial, sobre todo tras el partido contra Brasil.

Los grandes clubes internacionales llevan tiempo siguiendo su progresión y el City ha decidido actuar. Según Moretto, ya hay conversaciones con el Lille, donde el centrocampista diestro tiene contrato hasta 2029.

Transfermarkt valora a Bouaddi en 50 millones de euros, pero su fulgurante progresión hace esa cifra insuficiente para el Lille, que, según The Athletic, pide 80 millones.

Hace semanas, Fabrizio Romano mencionó al PSG, Liverpool y Arsenal como otros pretendientes.

Todos esos clubes podrían quedar atrás si el City acelera, aunque aún se desconocen las preferencias del jugador. Los Citizens están dispuestos a hacer lo necesario para adelantarse a la competencia.

Por ahora, Bouaddi se concentra en el partido contra Países Bajos, previsto para la madrugada del lunes al martes (03:00). Mientras, el City también negocia el fichaje de Elliot Anderson, prácticamente cerrado.