El paso del Barcelona no es suficiente: gran revés en la operación Rodri

Un informe periodístico reveló, este martes, un nuevo giro en el intento del Barcelona de fichar a la estrella del Manchester City, Rodri, durante el actual mercado estival.

Informaciones periodísticas señalaron durante las últimas horas que el Barcelona presentó una oferta de 50 millones de euros, pero fue rechazada por el club inglés.

En cuanto al diario "Sport", confirmó que el Barça está dispuesto a gastar 60 millones de euros en el mejor jugador del Mundial 2026.

Y esta cantidad sigue sin ser suficiente. A pesar de su buena relación con el Barcelona, el Manchester City no está dispuesto a desprenderse del ganador del Balón de Oro de 2024, uno de sus jugadores más destacados, a cambio de una cifra reducida.

No obstante, "Marca" señaló este martes que el acuerdo entre los dos gigantes europeos sigue estando lejos. De hecho, el Manchester City fijó el precio de su jugador de 30 años en 70 millones de euros, y esta cantidad, como mínimo, es necesaria para convencer al City de desprenderse de él, sobre todo porque tendrán que invertir sumas enormes para reemplazarlo.

El marroquí Ayoub Bouaddi (Lyon), cuyo valor de traspaso superaría los 100 millones de euros (130 millones de euros según el diario As), y Enzo Fernández (Chelsea) figuran entre los jugadores que el City busca, y por ello insiste en obtener una cantidad importante por la venta de Rodri, pero el club catalán no tiene intención de pagar la cantidad que exige el club inglés.

Pero el club catalán no tiene intención de pagar la cantidad que exige el club inglés. Está previsto que se celebre próximamente una reunión entre Hugo Viana y Deco, los directores deportivos del Manchester City y del Barcelona.

Y el conjunto blaugrana, que esperaba el regreso de Rodri el miércoles para reanudar los entrenamientos, podría verse obligado a esperar.

Se espera que el centrocampista llegue a Manchester para reanudar los entrenamientos, a menos que el Barcelona logre reducir su precio y ganar la operación durante las próximas horas.