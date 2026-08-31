Ayase Ueda se despide emocionado del Feyenoord: «Gracias por todo, fue precioso»

Ayase Ueda deja oficialmente el Feyenoord para fichar por el Lille OSC. Así lo anunció el club de Róterdam este lunes por la noche a través de sus canales oficiales. En Francia, el japonés firma un contrato hasta mediados de 2030.

«Me afecta mucho dejar el Feyenoord después de todos los bonitos momentos que he vivido aquí con todos», declaró Ueda en la página web del club de Róterdam. «Solo puedo expresar mi agradecimiento».

«Por la fe y la confianza que los aficionados y la gente del club siempre han depositado en mí. Y por todo lo que he podido mostrar la temporada pasada. Me alegra haber podido terminarla con el título de máximo goleador del Feyenoord y que el pasado domingo todavía pudiera sentir una vez más lo que es marcar en De Kuip».

«Es inolvidable lo que los años en este club me han dado. Espero que algún día volvamos a encontrarnos y pueda escuchar una vez más la canción que los aficionados siempre me cantaban. Gracias por todo, fue precioso».

Feyenoord fichó a Ueda en 2023 procedente del Cercle Brugge. Desde entonces, el delantero disputó 112 partidos oficiales con el club, en los que marcó 43 goles y dio 7 asistencias.

La temporada pasada terminó como máximo goleador de la Eredivisie VriendenLoterij, con 25 goles. El domingo por la tarde todavía jugó en De Kuip contra el ADO Den Haag. Ueda vio puerta y ayudó al Feyenoord a lograr un empate 2-2 con su gol.

Mientras que De Telegraaf informó anteriormente de una cifra de traspaso de al menos veinte millones de euros, según Voetbal International, Fabrizio Romano y L’Équipe esa cantidad es bastante menor. Las tres últimas fuentes hablan de quince millones de euros.