Ayase Ueda podría dejar el Feyenoord este verano para fichar por dos de las principales ligas

Ayase Ueda podría dejar el Feyenoord este verano, según informó el lunes el experto en fichajes Fabrizio Romano. El delantero japonés interesa a clubes de la Bundesliga y la Premier League.

Esta temporada marcó 26 goles en 40 partidos con el club de Róterdam y se convirtió en el máximo goleador de la Eredivisie con 25 dianas.

Mejoró así sus dos primeras campañas en el club, en las que sumó cinco y nueve goles respectivamente.

Además, en el Mundial con Japón ha marcado dos goles y dado una asistencia ante Túnez (0-4).

Estas actuaciones han llamado la atención en el extranjero: según Romano, clubes de la Premier League y la Bundesliga ya contactaron con el Feyenoord, aunque aún se desconoce cuáles.

Feyenoord lo fichó en 2023 al Cercle Brugge por 8 millones de euros, y desde entonces su valor de mercado ha subido mucho.

Según Transfermarkt, su valor actual ronda los diecisiete millones de euros y su contrato con el Feyenoord vence en 2028.