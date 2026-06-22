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Ayase Ueda podría dejar el Feyenoord este verano para fichar por dos de las principales ligas

Fichajes
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A. Ueda
Japan

Ayase Ueda podría dejar el Feyenoord este verano, según informó el lunes el experto en fichajes Fabrizio Romano. El delantero japonés interesa a clubes de la Bundesliga y la Premier League.

Esta temporada marcó 26 goles en 40 partidos con el club de Róterdam y se convirtió en el máximo goleador de la Eredivisie con 25 dianas.

Mejoró así sus dos primeras campañas en el club, en las que sumó cinco y nueve goles respectivamente.

Además, en el Mundial con Japón ha marcado dos goles y dado una asistencia ante Túnez (0-4).

Estas actuaciones han llamado la atención en el extranjero: según Romano, clubes de la Premier League y la Bundesliga ya contactaron con el Feyenoord, aunque aún se desconoce cuáles.

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Feyenoord lo fichó en 2023 al Cercle Brugge por 8 millones de euros, y desde entonces su valor de mercado ha subido mucho.

Según Transfermarkt, su valor actual ronda los diecisiete millones de euros y su contrato con el Feyenoord vence en 2028.

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