Manchester United solo ha conseguido una victoria en sus cuatro partidos de la Premier League, y hay indicios de que la presión ya está aumentando sobre el entrenador Michael Carrick tras la última etapa de la reconstrucción del club.

El exmediocampista del Manchester United Nicky Butt afirmó que Michael Carrick podría no continuar ni siquiera hasta enero tras el difícil comienzo.

Butt explicó que el entrenador del Manchester United, que asumió el cargo de forma permanente el pasado verano, no cuenta con una defensa lo suficientemente sólida para competir, y que esa podría ser la razón de su caída.

Hablando en el programa "The Good, the Bad and the Football", Butt señaló que tenía la sensación de que Carrick no recibió suficientes fichajes en el mercado veraniego.

Y dijo, según recogió el diario británico "Mirror": "Creo que todo esto está bien, que digan que lo están haciendo por etapas en cuanto al club y los fichajes, pero si eres entrenador, piensas: bueno, los delanteros, creen que su situación es buena, yo no lo creo".

Y añadió: "Creo que necesitan un delantero claro, un delantero claro en todo el sentido de la palabra. Han organizado a los mediocampistas, lo cual es discutible".

Y prosiguió: "Creo que han hecho un buen trabajo en eso, pero puede que Michael ni siquiera llegue al próximo mercado de fichajes, y podría decir: 'bueno, he perdido mi trabajo y vosotros no me proporcionáis las herramientas necesarias para hacer mi trabajo con la línea defensiva de cuatro'".

Y continuó: "Porque digas lo que digas sobre la línea defensiva de cuatro, Harry Maguire fue un jugador increíble, un jugador de gran categoría, pero ahora ha llegado a cierta edad, se hace mayor, y todos hemos pasado por eso, ¿verdad? Cuando uno se hace mayor, se ralentiza, o ya no es tan bueno como lo era, ni tan rápido como lo era".

Y siguió con sus declaraciones: "Lisandro Martínez continúa en la cima de su nivel, sigue siendo un jugador buenísimo. También soy admirador de Luke Shaw cuando está en forma y juega, es de los mejores de Europa, pero lo cierto es que sufre muchas lesiones".

Y agregó: "No creo que ninguno de los laterales derechos sea lo suficientemente bueno. Por eso, como entrenador o director técnico, miras el asunto y dices: 'bueno, necesito con urgencia incorporar a algunos jugadores a la línea defensiva de cuatro'".

Y concluyó: "Pero parece que el equipo de contrataciones y los responsables del United dicen: 'no, esta es la siguiente etapa, y puede que ocurra en enero, incluso puede que ya esté ocurriendo, y será muy difícil, o quizá suceda en verano'. Y eso no ayuda a los entrenadores".

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