¡Aviso defensivo! Jacquet exige a Francia mejorar atrás tras el susto final ante Turquía

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El defensa de Francia Jeremy Jacquet admite que el equipo debe mejorar su concentración defensiva pese a clasificarse para cuartos de final. Jacquet habló de su pareja en la zaga con Ibrahima Konate y de los posibles duelos ante rivales de peso en las eliminatorias.

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Reacción tras la decepción de San Siro

Francia se aseguró el primer puesto del Grupo A1 de la Liga de Naciones de la UEFA con una victoria por 2-1 ante Turquía en Burdeos y reaccionó así a su derrota por 3-1 frente a Italia. El equipo de Zinedine Zidane controló buena parte del encuentro gracias a un gol en propia puerta de Emirhan Topcu y a un tanto de Eli Junior Kroupi, aunque un cabezazo de Abdulkerim Bardakci en los últimos minutos dejó al conjunto local sin la portería a cero.

Ambiciones para las eliminatorias

Tras el pitido final, Jacquet dejó claro que Francia aspira a llegar lejos después de clasificarse entre los ocho mejores del torneo.

«El objetivo es llegar lo más lejos posible. Si tenemos que enfrentarnos a España en cuartos de final, no hay problema. Hemos cumplido el primer objetivo», declaró Jacquet a TF1.

«Después de lo de Italia, queríamos demostrar al público francés que solo fue un pequeño error».

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Comunicación y errores en defensa

Jacquet reconoció que adaptarse a nuevas instrucciones tácticas y formar una nueva pareja de centrales con Ibrahima Konate exigió ajustes durante el partido.

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«¿Los problemas defensivos? Es la primera vez que juego con Ibou [Konate]. Hay nuevas instrucciones y todavía no tenemos del todo automatizados los movimientos. Es una combinación de cosas», explicó Jacquet.

«El entrenador nos dijo en el descanso que no le parecía que fuéramos lo bastante agresivos cuando perdíamos el balón. Creo que lo corregimos bien».

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El gol encajado en los últimos minutos

Al hablar del gol tardío de Turquía, que recortó distancias, Jacquet expresó su frustración por el fallo en el marcaje durante el tiempo añadido.

«En su gol, no es normal que estuviera completamente solo. Yo tengo a mi hombre. No veo a nadie detrás de él, pero veo el balón en la red», admitió Jacquet.

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«Son cosas que tenemos que mejorar». Francia aprovechará los próximos meses para corregir estos fallos antes de los cuartos de final de marzo.