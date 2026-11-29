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Palmeiras derrotó 1-0 a Estudiantes en Montevideo para conquistar su cuarta Copa Libertadores y abrirse camino hacia una posible final de la Copa Intercontinental contra el Paris Saint-Germain, campeón de la Champions League. Abel Ferreira, su entrenador, destacó los movimientos y la creatividad de sus jugadores tras asegurar el billete del equipo a Qatar y al Mundial de Clubes de 2029.

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Palmeiras gana la Libertadores y apunta a un duelo con el PSG

Palmeiras conquistó su cuarta Copa Libertadores al vencer 1-0 a Estudiantes el sábado en el estadio Centenario de Montevideo. Así se clasificó para la Copa Intercontinental de la FIFA, que se disputará en diciembre en Qatar y en cuya final espera el Paris Saint-Germain, campeón de la Champions League de la UEFA 2025-26. Ramon Sosa marcó el gol decisivo que dio a Palmeiras el billete a Oriente Medio y aseguró también su presencia en el Mundial de Clubes de 2029.

Con el triunfo, Palmeiras igualó a Flamengo como el club brasileño con más títulos de la Libertadores y pasó a compartir la cuarta posición de la clasificación histórica con Flamengo, River Plate y Estudiantes.

«Los verdaderos artistas son los jugadores»: el plan de Abel

Abel Ferreira, el entrenador más laureado de la historia de Palmeiras, con 12 trofeos y tres Libertadores, explicó que su plan táctico ganador combinó la salida de balón brasileña con la verticalidad argentina mediante los desmarques alternos de Arthur y Jhon Arias.

«Lo que les dije fue que tenían que jugar a distintas alturas. Cuando Arthur bajaba, Arias tenía que romper hacia delante», explicó Ferreira a ESPN. «El fútbol brasileño ataca desde atrás y luego hacia delante. El fútbol argentino busca más el juego hacia delante. Y yo mezclo ambos: cuando uno retrocede, el otro tiene que avanzar».

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Ferreira insistió en que el cuerpo técnico se limitó a establecer la estructura y dejó que la plantilla decidiera el partido: «Después de eso, lo que haga Arias es decisión suya, igual que lo que haga nuestro Arthur es decisión suya. Lo único que les exijo es cómo deben comportarse, porque, seamos sinceros, los verdaderos artistas son los jugadores. El entrenador solo tiene que evitar complicar las cosas».

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Una dinastía de récord y el formato de la Copa Intercontinental

La victoria del sábado supuso el 13.º trofeo de Palmeiras desde 2020 y amplió a 11 partidos consecutivos su racha de triunfos en eliminatorias en 2026, un récord del club. Por su parte, el capitán Gustavo Gomez alcanzó los 14 títulos y las 17 finales, también cifras récord en el club.

En el formato de seis equipos de la Copa Intercontinental de la FIFA, el PSG, campeón de la Champions League de la UEFA, accede directamente a la final, mientras que los otros cinco campeones continentales disputan las rondas eliminatorias previas. Al-Ahli, ganador de la Liga de Campeones Élite de la AFC 2025-26, y Auckland FC, campeón de la Liga Profesional de la OFC 2026, disputaron la eliminatoria de primera ronda por el derecho a enfrentarse a Mamelodi Sundowns, ganador de la Liga de Campeones de la CAF 2025-26, en la Copa África-Asia-Pacífico de la FIFA. Palmeiras entra en la segunda ronda, en el Derbi de las Américas de la FIFA.

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Un calendario exigente en el camino hacia el Paris Saint-Germain

Antes de una posible cita con el PSG en la final de la Copa Intercontinental de la FIFA, prevista para el 16 de diciembre a las 13:00, hora de Brasilia, Palmeiras afronta una exigente serie de partidos en dos continentes.

Palmeiras disputará la final de la Copa de Brasil contra Gremio solo tres días antes de medirse a Toluca, ganador de la Copa de Campeones de la CONCACAF 2026, el 9 de diciembre en el estadio Jassim Bin Hamad. El vencedor se enfrentará a Mamelodi Sundowns el 12 de diciembre en la Copa Challenger de la FIFA por el derecho a jugar contra el PSG.