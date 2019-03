Otro aviso a navegantes del PSG: Neymar y Mbappé no están en venta

En París envían otro aviso a navegantes: Neymar y Mbappé no saldrán. Eso se deduce del mensaje subliminal que el ha enviado a través de su imagen para captar abonados de cara a la próxima temporada. En el anuncio para conseguir abonados de cara a la temporada 2019-2020, el jugador francés y el brasileño aparecen como imagen corporativa del PSG junto a la de Verratti. Un signo inequívoco de que el PSG ni se plantea la posibilidad de dejar salir a ambos en este mercado de verano.

El club francés que preside Nasser Al-Khelaïfi quiere seguir contando con ambas estrellas y se siente poderoso después de que su apelación al TAS tuviera éxito, por lo que no será sancionado por el Fair Play Financiero. El anuncio de la campaña de abonados con Neymar y Mabppé juntos es una advertencia para cualquier club interesado en las dos grandes estrellas del PSG. En las últimas horas, la publicación "France Football" aseguraba que Florentino Pérez estaría dispuesto a lanzar una oferta de 280 millones de euros, algo que el se encargó de desmentir a través de fuentes oficiales del club que se pusieron en contacto con Goal. La versión del Madrid es que no se ha puesto en contacto con Mbappé ni ha hecho oferta alguna.

Sea como fuere, exista interés o no del Real Madrid, haya oferta o no, el jeque del PSG lo tiene claro: Mbappé y Neymar no van a salir. Al menos, este verano. El francés ya dijo "sigo confiando en el proyecto" y hace unos días, el padre de Neymar comentó que "aún tiene tres años de contrato y ya estamos hablando para renovar con el PSG". Salvo giro inesperado de los acontecimientos, el PSG está decidido a cerrar la puerta al Real Madrid o a cualquier club interesdado en sus cracks. Su imagen en la venta de abonos es realmente explícita.