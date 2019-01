Tebas, sobre el VAR: "No procede que el presidente del Madrid se queje por ese camino"

Florentino llamó a Rubiales para expresar su malestar con el VAR

Javier Tebas, presidente de LaLiga, abordó la actualidad del VAR y envió un aviso a navegantes para Florentino Pérez por sus quejas. Según Tebas, "los clubes se quejan, pero no de una forma tan directa como hace el presidente del Real Madrid al presidente de la Federación. No creo que sea lo correcto para el presidente del Real Madrid, quejarse por ese camino tan rápido", para después añadir que "no es que no me guste o no, es que me parece que no procede. En caliente, después de un partido… el presidente de la Federación va a necesitar tener el móvil operativo para después de cada partido para atender a todos los presidentes que se quieran quejar. No me parece el camino, no es lo más adecuado".

Acerca de la queja del Levante UD a través de un comunicado oficial, el presidente de LaLiga comentó que "el Levante ha decidido tomar otro camino, sacar una nota, me parece más adecuado si lo considera así aunque tampoco me parece correcto porque a lo mejor otras veces la interpretación favoreció al Levante", sentenció.

Por último, cuestionado sobre la posible decisión de Florentino Pérez de abandonar su cargo como vocal de la RFEF, Tebas explicó que "Florentino ha sido nombrado por Rubiales y está allí. Me imagino que se lo habrá dicho por teléfono, como habla mucho con él… o por carta. No me consta que el presidente del Real Madrid haya dimitido de la Federación". Tebas hizo estas declaraciones en la entrega de los premios DEX del medio de comunicación "El Desmarque".

Y es que según informa el diario AS, Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, nombrado vocal de la Junta de la RFEF por Rubiales, el pasado 19 de diciembre, medita abandonar el cargo al estar disgustado con las decisiones del VAR tanto por el presunto penalti a Vinicius que no se decretó ante la Real, como por el controvertido gol de Canales que subió al marcador en el Villamarín.