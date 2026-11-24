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Senegal vuelve a ser campeón de la Copa África de 2025 después de que el Tribunal de Arbitraje Deportivo revocara la decisión que otorgó el título a Marruecos. Por unanimidad, el tribunal dictaminó que el árbitro actuó dentro de su «autoridad exclusiva» al reanudar la caótica final disputada en Rabat, después de que Senegal abandonara el campo en señal de protesta en enero.

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El TAS revoca la decisión que otorgó el título a Marruecos

Senegal ha ganado el recurso contra la decisión que le arrebató el título de 2025 y ha puesto fin a una batalla legal de unos 10 meses. Senegal derrotó por 1-0 a la anfitriona Marruecos en la prórroga de la final disputada en enero, gracias a un gol de Pape Gueye.

Sin embargo, el 17 de marzo, un comité de apelación de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) determinó que Senegal había infringido el reglamento de la competición al abandonar el campo en señal de protesta y concedió la victoria a Marruecos por 3-0. Según BBC Sport, un panel de tres hombres del TAS examinó el caso en Lausana el 8 de octubre.

Decisiva la «autoridad exclusiva» del árbitro

El panel respaldó por unanimidad la decisión del árbitro Jean-Jacques Ndala de reanudar el partido después de que Senegal regresara al campo. El TAS afirmó en un comunicado que «la decisión del árbitro de reanudar el partido o detenerlo correspondía, en definitiva, a su autoridad exclusiva».

«Al pitar para reanudar el juego, el árbitro consideró que se cumplían las condiciones para hacerlo: ambos equipos estaban de nuevo en el campo y ambos expresaron su voluntad de continuar», añadió el comunicado.

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Así transcurrió la caótica final

La polémica estalló en el tiempo añadido de la segunda parte. Poco después de que se anulara un gol de cabeza de Ismaila Sarr para Senegal por una falta sobre Achraf Hakimi, Ndala señaló un penalti a favor de Marruecos por un agarrón de El Hadji Malick Diouf a Brahim Diaz. Pape Thiaw, entonces seleccionador de Senegal, se llevó a varios jugadores al túnel de vestuarios en señal de protesta.

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Cuando el juego se reanudó tras una interrupción de más de 15 minutos, Edouard Mendy detuvo el lanzamiento a lo Panenka de Diaz. Después, Gueye marcó en la prórroga. Tras el fallo del TAS, el presidente de la CAF, Patrice Motsepe, se ha comprometido a respetar la decisión del tribunal , poniendo fin a la prolongada disputa.

Senegal celebra el fallo; Marruecos aún no responde

La federación senegalesa de fútbol celebró el fallo en las redes sociales con una imagen del equipo levantando el trofeo y el mensaje «campeones de África otra vez y siempre».

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La federación marroquí aún no se ha pronunciado y es poco probable que la decisión zanje el debate entre sus aficionados. Ambos países ya se han clasificado para la edición de 2027 del torneo.