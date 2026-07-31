Tras unos días marcados por la angustia y el temor, llegó la triste noticia del fallecimiento de la leyenda del fútbol italiano Franco Baresi, a los 66 años, en el hospital Humanitas de la ciudad de Rozzano.

El diario As informó de que Baresi, vicepresidente honorario del Milan, luchó contra la enfermedad durante un año, que comenzó con la extirpación de un nódulo pulmonar que lo fue alejando progresivamente de las apariciones públicas.

La última aparición de la leyenda del Milan fue el pasado febrero, cuando portó la antorcha olímpica hasta el estadio de San Siro junto a Giuseppe Bergomi, con motivo de los Juegos Olímpicos de Invierno.

El Milan, su único club a lo largo de toda su carrera, fue el primero en anunciar la dolorosa noticia, a través de un emotivo mensaje que decía: "Toda la historia del Milan llora la muerte de Franco Baresi. Su ejemplo y su integridad quedarán grabados para siempre en el ADN del club, del mismo modo que perdurará su legendaria camiseta número 6".

El comunicado prosiguió: "La familia del Milan traslada sus más sentidas condolencias a la familia de Baresi en este difícil momento, un sentimiento que comparten todos los aficionados rossoneri, que sienten esta pérdida como algo personal".

La pérdida de Baresi no se limita únicamente al Milan, sino que se extiende al fútbol mundial en su conjunto, pues está considerado uno de los mejores defensas de la historia, ya que su condición de capitán del Milan y de la selección italiana traspasó las fronteras de su país y se convirtió en un símbolo eterno del juego.

Tras su retirada en 1997, el Milan decidió retirar la camiseta número 6 en su homenaje, después de que su nombre quedara ligado a ella durante los años de gloria que le vieron proclamarse campeón de tres títulos de la Liga de Campeones de Europa (1989, 1990 y 1994), además de dos títulos de la Copa Intercontinental.

Con la selección italiana, Baresi se proclamó campeón del Mundial de España en 1982 y sigue siendo, hasta hoy, el único jugador de la historia que ha logrado el primer, segundo y tercer puesto en un Mundial; ganó el título en 1982, quedó tercero en el Mundial de Italia 1990 y luego subcampeón en Estados Unidos en 1994.

En cuanto a su palmarés, permanece como testimonio de su grandeza; disputó 719 partidos con la camiseta del Milan y 81 partidos internacionales con Italia, y conquistó seis títulos de la Serie A, cuatro títulos de la Supercopa de Italia, tres títulos de la Liga de Campeones de Europa, dos títulos de la Supercopa de Europa y dos títulos de la Copa Intercontinental, antes de coronar una carrera excepcional con su título del Mundial de 1982.

Baresi pasó toda su carrera profesional en el Milan a lo largo de 20 años, entre 1977 y 1997, hasta convertir la camiseta número 6 en parte de su identidad.