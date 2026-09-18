Qué tiempos aquellos, hace 25 años. Entonces, en 2001, el entonces joven de 21 años Michael Owen ganó el Balón de Oro, el galardón individual más prestigioso e importante del fútbol mundial. El delantero había ganado previamente con el Liverpool la Copa de la UEFA, la FA Cup y la Copa de la Liga inglesa, y en el camino marcó 24 goles.
«No sabía en absoluto qué era eso. En aquel entonces ni siquiera era un tema en la prensa», reveló Owen el año pasado. Se enteró de su éxito por teléfono de boca del entonces entrenador de los Reds. «Cuando Gerard Houllier me llamó y me dijo que había ganado el Balón de Oro, le pregunté: ¿Qué es eso, míster?»
No quiero afirmar de forma tajante que sean esos tiempos los que desearía recuperar. Aunque nunca me ha entusiasmado demasiado el Balón de Oro, por supuesto es completamente normal que su importancia haya aumentado notablemente en los últimos años, tanto entre los jugadores como en la percepción pública.Getty Images
Lamine Yamal y Kylian Mbappe, antes del Balón de Oro: una cuestionable autoadulación
Lo que sí me parece altamente bochornoso, inapropiado y arrogante es la cuestionable autoadulación de los potenciales ganadores entre los 30 nominados. Al mismo tiempo, además, cuentan con el respaldo de auténticas campañas de sus clubes, que no dejan pasar ninguna oportunidad para poner por las nubes a su jugador o incluso expresar claramente que lo merece más que la competencia.
«¿Por qué no íbamos a apoyarlo?», preguntó recientemente el entrenador del Barcelona, Hansi Flick, en referencia a su pupilo Lamine Yamal, uno de los favoritos para ganar en la gala de este año, el 26 de octubre en Londres. Mi respuesta: porque eso no tiene nada que ver con la humildad ni con el papel ejemplarizante. Porque, como subrayan siempre innumerables entrenadores en todo el mundo, la verdad está sobre el campo y no hacen falta declaraciones tan fáciles de calar para poner al propio jugador por encima de los demás. Y porque, sencillamente, resulta antipático.
Es completamente ridículo que, como hizo recientemente Yamal, un chico de 18 años se siente y afirme: «Para ser sincero: creo que este año merezco este premio, por lo que he ganado». Completamente soberbio, cómo el Kylian Mbappe del Real Madrid se define como el «elegido» y dice que «ningún jugador fue mejor que yo la temporada pasada». Imagínense por un momento que alguien hablara así de sí mismo en el fútbol base de un deporte de equipo como el fútbol.
Balón de Oro: los diez últimos ganadores
Año
Ganador
2025
Ousmane Dembele
2024
Rodri
2023
Lionel Messi
2022
Karim Benzema
2021
Lionel Messi
2020
no se concedió
2019
Lionel Messi
2018
Luka Modric
2017
Cristiano Ronaldo
2016
Cristiano Ronaldo
2015
Lionel Messi
Campañas antes de la entrega del Balón de Oro: Jose Mourinho se deja en evidencia
Sin duda, estas campañas dirigidas en la antesala de la entrega del premio hace tiempo que no son ninguna novedad. Este año quizá han sumado algo más de egoísmo exhibido en un deporte en el que, con razón, siempre se subraya la importancia del colectivo. Pero ya en 2013, por ejemplo, el Real reunió a un grupo formado por Alfredo Di Stefano, Emilio Butragueno, Carlo Ancelotti, Iker Casillas y Sergio Ramos para hacer muchísima publicidad a Cristiano Ronaldo en la pugna con Lionel Messi y Franck Ribery; y por desgracia, en mi opinión, también con éxito.
Hace dos años, los blancos incluso provocaron un escándalo al cancelar de golpe su viaje a París y boicotear la gala. Antes se había filtrado que ganaría Rodri y no Vinicius Junior. En lugar de acudir, difundieron el siguiente comunicado: «Si los criterios para la entrega del premio no declaran ganador a Vinicius, esos mismos criterios deberían declarar ganador a Carvajal. Como no fue así, es evidente que el Balón de Oro y la UEFA no respetan al Real Madrid. Y el Real Madrid no está donde no se le respeta».
Y más recientemente, nada menos que el actual técnico del Real, Jose Mourinho, ha dejado al descubierto toda la locura política que hay detrás del Balón de Oro y se ha dejado en evidencia a sí mismo. En 2012, el portugués aún afirmaba: «¿Cómo se puede ganar el Balón de Oro sin conquistar títulos, sin ganar nada importante? No me vengan con el Mundial de Clubes o la Supercopa, eso son pequeñeces. Háblenme de los grandes títulos». Hace pocas semanas dijo entonces: «No se le puede dar el Balón de Oro a un jugador solo porque haya ganado la Champions League o el Mundial. Los mejores jugadores del mundo son dos, tres o cuatro, y sabemos quiénes son y dónde están. Sabemos quién ha escrito historia individualmente este verano».Getty Images
Balón de Oro: la necesidad de protagonismo y la hybris no deberían ser recompensadas
Por supuesto, Mbappe tiene «argumentos para ganar el Balón de Oro», como dijo. Por supuesto, puede y quizá incluso debe ser un objetivo individual para jugadores tan excepcionales perseguir este trofeo. Pero nunca podrían ganarlo sin sus compañeros de equipo, aunque algunos de ellos puedan tener menos talento que ellos mismos.
La evidente fanfarronería, la necesidad de protagonismo y la hybris de profesionales y clubes engreídos, que además con ese tipo de actitudes contribuyen a que el fútbol moderno se aleje cada vez más de la base, no deberían ser recompensadas.
Antes de escribir la última frase, quiero volver a subrayar lo siguiente: no podría darme más igual quién gane el Balón de Oro en 2026. Sin embargo, el hecho de que Harry Kane, uno de los grandes aspirantes al triunfo, presuntamente decidiera conscientemente no hacer campaña a su favor antes de la entrega me hace desear que precisamente un comportamiento así sea recompensado.
Balón de Oro 2026: la lista corta de 30 nombres
Jugador
Nacionalidad
Club actual
Jude Bellingham
Inglaterra
Real Madrid
Pau Cubarsi
España
FC Barcelona
Marc Cucurella
España
Real Madrid
Ousmane Dembele
Francia
Paris Saint-Germain
Luis Diaz
Colombia
FC Bayern Múnich
Bruno Fernandes
Portugal
Manchester United
Erling Haaland
Noruega
Manchester City
Gabriel Magalhaes
Brasil
FC Arsenal
Harry Kane
Inglaterra
FC Bayern Múnich
Achraf Hakimi
Marruecos
Paris Saint-Germain
Lamine Yamal
España
FC Barcelona
Khvicha Kvaratskhelia
Georgia
Paris Saint-Germain
Marquinhos
Brasil
Paris Saint-Germain
Sadio Mane
Senegal
Al-Nassr
Lautaro Martinez
Argentina
Inter de Milán
Kylian Mbappe
Francia
Real Madrid
Nuno Mendes
Portugal
Paris Saint-Germain
Lionel Messi
Argentina
Inter Miami
Joao Neves
Portugal
Paris Saint-Germain
Michael Olise
Francia
FC Bayern Múnich
Willian Pacho
Ecuador
Paris Saint-Germain
Julian Quinones
México
Al-Qadsiah
Declan Rice
Inglaterra
FC Arsenal
Rodri
España
FC Barcelona
Fabian Ruiz
España
Paris Saint-Germain
William Saliba
Francia
FC Arsenal
Ferran Torres
España
Paris Saint-Germain
Dayot Upamecano
Francia
FC Bayern Múnich
Vinicius Junior
Brasil
Real Madrid
Vitinha
Portugal
Paris Saint-Germain