Auteri: «Hoy nos reuniremos con el club y comeremos una pizza para hablar de nuestros asuntos»

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Al responder a las preguntas de los periodistas tras el derbi Bari-Foggia, el entrenador del Foggia, Gaetano Auteri, comentó el partido en el que su equipo se había adelantado con un gol de Del Sole antes de encajar tres tantos en nueve minutos y recortar distancias solo en el tiempo añadido por medio de Seck.

LOS DOS ERRORES. «Jugamos el partido con personalidad y calidad —declaró Auteri—. Pero a veces dejamos pasar el momento de hacer daño. Con 0-1, Touré tuvo una ocasión de gol tras una gran jugada, pero controló el balón y prácticamente lo devolvió al área pequeña. Después, en seis minutos, cometimos dos errores: un despiste en un córner que ni siquiera estuvo especialmente bien lanzado, porque el balón salió a media altura, y el segundo gol. En seis minutos se dio la vuelta al partido, y eso pesa en el aspecto emocional. Aun así, el equipo siguió haciendo lo mismo. Lo que sí me enfadó mucho fue el tercer gol, porque, en el afán de intentar remontar, perdimos el equilibrio en esa jugada: dejamos vacío el centro del campo mientras construíamos el ataque y no ajustamos la posición con Gallo, que también se dejó llevar por las prisas».

LA TENSIÓN. «Yo digo —prosiguió el entrenador del Foggia— que, en general, la tensión no ayuda. No le hace bien a un futbolista, porque lo inhibe. En mi carrera nunca he conocido a jugadores que, bajo tensión, sean capaces de sentirse libres, lúcidos y tranquilos al tomar decisiones. Así que tenemos que hacer borrón y cuenta nueva y tranquilizarnos. No pido ayuda a nadie; si alguien quiere dárnosla, alguien a quien esto le importe, que lo haga. Estamos aquí por todos, por el mismo objetivo. En este momento atravesamos dificultades, y son dificultades objetivas, porque luego vemos los partidos y resultan casi inexplicables. Pero todo tiene una explicación: está claro que el Bari es un equipo de un nivel individual alto, muy alto, porque tiene jugadores de calidad técnica y física, con capacidad para leer el juego, carácter y determinación. No nos remataron a portería muchas veces, tampoco en la segunda parte, cuando lo intentamos de todas las maneras. Concedimos tres o cuatro córners y leímos mal una situación de dos contra uno con Secaf, en la que les dejamos algo de espacio; por suerte, luego cerramos el paso. Es un momento así y la única receta es trabajar».

EL CLUB. «Siempre estoy en contacto con la propiedad —continuó el entrenador—; ya hablamos ayer. Los primeros decepcionados son ellos, pero nosotros también lo estamos, porque no podemos estar contentos: esto nos quita el sueño. Aun así, intentamos mantener siempre una actitud serena y consciente porque, repito, este es un buen grupo. No merece recibir críticas, porque todos son chicos muy buenos y honestos. Son chicos que no actúan con malicia, así que creo que vale la pena apoyarlos.

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Estamos en dificultades, sí, pero no son dificultades teóricas. Hace falta poco para darle la vuelta a la situación, ¿no? Si hoy no hubiéramos hecho todo lo que he descrito, habríamos jugado el mismo gran partido, pero sacándole provecho. Por eso es fundamental estar tranquilos mentalmente.

Próximos partidos SCA Serie C 06:30 FOG

Siempre hablo con la propiedad. Ahora mañana tengo que marcharme, por desgracia. Digo por desgracia porque habría preferido quedarme en Foggia; además, mañana entrenamos por la mañana. Pero se celebra la Panchina d'Oro e d'Argento en Coverciano y todos los entrenadores tienen que participar. Así que tomaré un tren el lunes por la noche y volveré a Foggia. También hemos previsto reunirnos para hablar un poco de nuestros asuntos; he visto a Antonio De Vitto y comeremos una pizza juntos. Pero no se trata de comer pizza: abordaremos asuntos nuestros que nos interesan. Si alguien quiere buscar un chivo expiatorio, puede haber muchos, pero creo que eso hace daño».

APOYAR A LOS CHICOS. «En este momento —prosiguió Auteri— estamos en dificultades y los chicos necesitan algo de apoyo. ¿Lo encontraremos? Bien. Si no lo encontramos, tendremos que salir adelante solos igualmente, porque es normal que así sea. Y como hablaba de mostrar personalidad, le di un toque de atención a Smeraldi, que es un jugador de 2007 con calidad, y jugó un partido diferente. Le di ese toque de atención en el plano mental, incluso con dureza, porque llega un momento en que hay que ser hombres o niños, y respondió. Hizo un gran partido: fue constante, insuperable en su propuesta de juego, siempre preciso y decidido. Disputó un gran encuentro y volvió a ser el jugador de principios de temporada. Espero que todos podamos seguir así, pero, repito, hace falta un poco de serenidad. Ya lo he dicho antes: la tensión inhibe».