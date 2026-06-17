Austria se recupera tras el primer gol histórico de Jordania en un Mundial

Austria debutó en el Mundial con una victoria 3-1 sobre Jordania. Ali Olwan, de 26 años, hizo historia al anotar el primer gol de su país en la competición.

El técnico Ralf Rangnick alineó a David Alaba, Konrad Laimer y Marcel Sabitzer, mientras que en Jordania solo destaca Mousa Tamari, del Stade Rennes de la Ligue 1.

En el 21’, el centrocampista del Werder Bremen Romano Schmid abrió el marcador con un disparo por encima del portero Yazeed Abulaila: 1-0.

Antes del descanso, Jordania había avisado con contraataques veloces y Olwan remató un cabezazo al larguero.

Poco después del descanso, Olwan empató con un disparo que rozó el poste: 1-1.

En el 67, un error de Abulaila permitió el 2-1 a Austria: Arnautovic remató un córner, pero el árbitro Dahane Beida lo anuló por mano de Posch.

Finalmente llegó el 2-1, también tras córner: el balón rebotó en la espalda de Yazan Al-Arab y superó la línea.

En el descuento, Arnautovic marcó de penalti el 3-1 definitivo.