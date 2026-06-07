Australia vs Turquía: previa del Mundial de la FIFA 2026. Todo lo que necesitas saber

World Cup - Copa del Mundo - Grupo D BC Place Vancouver

Australia vs Turquía se jugará el 14 de junio de 2026 a las 04:00 GMT y a las 00:00 EST.

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Australia vs Turquía: contexto del partido

El arranque en Vancouver es clave para ambos, ávidos de destacar en un grupo complicado. El técnico australiano, Tony Popovic, busca validar su estilo físico y ordenado ante la presión del debut. Delante tendrá a una Turquía implacable, dirigida por Vincenzo Montella, que ha moldeado a las Estrellas de la Media Luna en un equipo rápido y técnico. Ante un público ruidoso que llenará el vanguardista BC Place, el partido tiene todos los ingredientes para convertirse en un clásico instantáneo de la Copa del Mundo.

Con Estados Unidos, coanfitrión del torneo, y una Paraguay defensivamente obstinada en el Grupo D, tropezar en la primera jornada podría ser catastrófico. Para Australia se trata de confirmar su presencia mundial, integrar a diecisiete debutantes y mostrar su disciplina en el gran escenario. Para Turquía es el desenlace de una generación talentosa que quiere imponer su autoridad. Bajo los focos, la presión del debut convertirá el estadio en una caldera, donde la resistencia táctica y el dominio aéreo decidirán los preciados tres puntos.

Más información: Cómo ver y retransmitir en directo la Copa del Mundo de la FIFA 2026

El camino hacia la Copa del Mundo de la FIFA 2026

El camino de Australia hacia Norteamérica

El camino de Australia hacia su sexta participación consecutiva en el Mundial mostró una ejecución impecable en las primeras fases, seguida de un dramático desenlace en las rondas finales. Los Socceroos superaron con facilidad la segunda ronda de las eliminatorias asiáticas de la AFC, dominando un grupo con Líbano, Palestina y Bangladés, con seis victorias consecutivas sin encajar gol.

La resistencia del equipo se puso a prueba en la tercera ronda ampliada de la AFC. Tras la llegada de Tony Popovic al banquillo, el plantel debió adaptarse rápido a un sistema disciplinado y riguroso. El momento clave llegó en Perth, donde vencieron a Japón gracias a un gol tardío de Aziz Behich, fin a una racha de diez años sin ganar a los Samurai Blue y billete directo a Canadá.

El drama de la repesca de Turquía

En contraste, Turquía alcanzó la final del Mundial 2026 tras superar la repesca europea. Segunda en el Grupo E de la UEFA, con una dura derrota 6-0 ante España, se vio obligada a disputar el repechaje a un solo partido.

Su paso por la repesca se convirtió en un capítulo legendario que puso fin a 24 años sin acudir a una gran cita, desde su tercer puesto en 2002. Bajo la batuta de Vincenzo Montella, vencieron 1-0 a una obstinada Rumanía en la semifinal.

El 31 de marzo se midieron a una motivada Kosovo en Pristina. Con gran calma bajo presión, Turquía marcó el 1-0 en el 53’: asistencia de Kenan Yildiz y Orkun Kokcu para el remate de Kerem Akturkoglu. El bloque defensivo aguantó los últimos 30 minutos y sentenció el 1-0, desatando la locura de la afición turca con banderas gigantes. Así, Turquía regresó a una Copa del Mundo.

Noticias de los equipos de Australia y Turquía

Noticias del equipo de Australia

El seleccionador australiano, Tony Popovic, ha citado a 26 jugadores: 17 debutarán en una Copa del Mundo de la FIFA. A pesar de la competencia interna, líderes como el capitán Mat Ryan, Mathew Leckie, Aziz Behich y Jackson Irvine aportarán su experiencia en su cuarta Copa consecutiva.

En ataque, Popovic arriesga al convocar a los delanteros sin experiencia internacional Cristian Volpato y Tete Yengi, dos comodines para el banquillo. Nestory Irankunda aportará velocidad por las bandas y Jackson Irvine impulsará el centro del campo. En defensa, el imponente central Harry Souttar liderará una zaga física junto a la promesa Alessandro Circati.

IMAGO

Noticias del equipo de Turquía

Las «Estrellas de la Media Luna» llegan a Vancouver con una generación de talentos de élite consolidada, que superó la fase de clasificación europea y puso fin a 24 años sin participar en el torneo. El seleccionador Vincenzo Montella, tras evaluar el estado físico de los jugadores en las últimas concentraciones, ha reducido la lista a 26 futbolistas con gran técnica y alto ritmo de juego.

El núcleo del sistema de Montella se basa en la creatividad de su centro del campo. Los jóvenes Arda Güler y Kenan Yıldız lideran un grupo de centrocampistas ofensivos encargados de abrir espacios. El maestro Hakan Çalhanoğlu porta el brazalete, marca el ritmo y se apoya en el trabajo defensivo de Ferdi Kadıoğlu y la experiencia de Zeki Çelik. En punta, Kerem Aktürkoğlu —autor del gol clave ante Kosovo— y el potente Deniz Gül se disputan la titularidad.

Getty Images

Perfiles de los entrenadores y filosofías tácticas

Tony Popovic (Australia)

Getty Images

Defensa central de la generación dorada de los Socceroos en 2006, asumió el banquillo a finales de 2024 con la misión de modernizar el juego sin perder la garra.

Tácticamente, impone una disciplina férrea, defensa sólida y gran preparación física. Prefiere un 3-4-2-1 que cierra el centro del campo, con carrileros profundos y una pareja de centrocampistas fuertes en los balones divididos. En Vancouver, su mayor reto será mantener la concentración defensiva durante los 90 minutos y añadir creatividad para respaldar a una delantera inexperta.

Vincenzo Montella (Turquía)

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Vincenzo Montella, figura mítica del fútbol europeo por su etapa como jugador en Italia, aporta sofisticación táctica y un juego fluido al banquillo turco. Desde su llegada en 2023 ha liderado una revolución que combina emoción y orden, devolviendo a Turquía a la élite.

Montella rechaza sistemas rígidos e intransigentes y prefiere un 4-2-3-1 fluido con circulación rápida del balón y despliegue horizontal. Fomenta circuitos de pase al primer toque y transiciones rápidas, y suele emplear una línea de ataque fluida o un «falso nueve» invertido para sacar a los centrales de su posición. Su principal objetivo táctico es lograr el equilibrio defensivo ideal, asegurando que sus creativos centrocampistas ayuden en la recuperación del balón cuando el juego se estanque.

Plantillas de 26 jugadores para el Mundial

Convocatoria de Australia para el Mundial

Porteros: Mathew Ryan, Patrick Beach, Paul Izzo

Defensas: Jordan Bos, Cameron Burgess, Alessandro Circati, Milos Degenek, Jason Geria, Lucas Herrington, Jacob Italiano, Harry Souttar, Kai Trewin

Centrocampistas: Cameron Devlin, Ajdin Hrustic, Jackson Irvine, Connor Metcalfe, Aiden O'Neill, Paul Okon-Engstler

Delanteros: Nestory Irankunda, Mathew Leckie, Awer Mabil, Mohamed Toure, Nishan Velupillay, Cristian Volpato, Tete Yengi

Convocatoria de Turquía para el Mundial

Porteros: Altay Bayındır, Mert Günok, Uğurcan Çakır

Defensas: Abdülkerim Bardakcı, Çağlar Söyüncu, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Ozan Kabak, Samet Akaydın, Zeki Çelik

Centrocampistas: Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan

Delanteros: Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oguz Aydın, Yunus Akgün

Duelos clave: Australia vs. Turquía

Harry Souttar vs. Deniz Gül: duelo de pesos pesados en el área. Gül, delantero del Oporto, destaca por su visión de juego, fuerza en el juego aéreo y capacidad para aguantar el balón. Souttar, imponente central australiano, deberá usar su alcance y presencia física para impedir que Gül reciba pases limpios, sobre todo en centros profundos y jugadas a balón parado.

Arda Güler vs. el bloque defensivo australiano: el joven talento turco buscará espacios para asistir o disparar con su letal zurda. Sin embargo, se topará con una sólida defensa australiana, moldeada por Tony Popovic con estricta disciplina posicional. ¿Podrá su talento individual desbloquear ese bloque bajo?

Jackson Irvine vs. Hakan Çalhanoğlu: duelo táctico en el medio. Çalhanoğlu, cerebro del Inter de Milán y capitán turco, destaca por su resistencia a la presión, su visión de juego y su peligro a balón parado. Irvine deberá romper su ritmo y presionar al mediocampista para activar los contraataques australianos.

Últimas noticias y convocatorias

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma





Récord de enfrentamientos directos

AUS Últimos partidos TUR 0 Victorias 0 Empates 2 Victorias Australia 0 - 1 Turquía

Australia 1 - 3 Turquía 1 Goles marcados 4 Partidos de más de 2.5 goles 1/2 Ambos equipos anotaron 1/2





Clasificación

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