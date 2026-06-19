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USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

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Australia le disputa a Marruecos el segundo puesto en el ranking histórico de goles en propia puerta del Mundial

Escocia
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Escocia vs Marruecos
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EE. UU.
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Australia

Estados Unidos se benefició de un autogol por quinta vez en la historia del Mundial.

El defensa australiano Cameron Burgess marcó en propia puerta este viernes en la cuarta jornada del Mundial 2026.

El tanto llegó en el minuto 11, cuando Burgess desvió un centro raso hacia su propia portería, dando ventaja a los locales (1-0).

Es el tercer autogol de Australia en Copas del Mundo, cifra que la iguala con Marruecos y Suiza en el segundo lugar histórico, según «stats foot».

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Escocia
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Marruecos
MAR

La clasificación histórica de las selecciones con más goles en propia puerta en la Copa del Mundo queda así:

México: 4 goles

Marruecos: 3 goles

Suiza: 3 goles

Australia: 3 goles

Estados Unidos venció a Paraguay 4-1 en la primera jornada, y Australia superó a Turquía 2-0 en el Grupo D.


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