Australia le disputa a Marruecos el segundo puesto en el ranking histórico de goles en propia puerta del Mundial

El defensa australiano Cameron Burgess marcó en propia puerta este viernes en la cuarta jornada del Mundial 2026.

El tanto llegó en el minuto 11, cuando Burgess desvió un centro raso hacia su propia portería, dando ventaja a los locales (1-0).

Es el tercer autogol de Australia en Copas del Mundo, cifra que la iguala con Marruecos y Suiza en el segundo lugar histórico, según «stats foot».

Lee también

“Un daño atroz”: el presidente de Argentina critica a los medios por el rumor sobre Messi

Díaz lleva al Bayern de Múnich a superar al Real Madrid en el Mundial

La clasificación histórica de las selecciones con más goles en propia puerta en la Copa del Mundo queda así:

México: 4 goles

Marruecos: 3 goles

Suiza: 3 goles

Australia: 3 goles

Estados Unidos venció a Paraguay 4-1 en la primera jornada, y Australia superó a Turquía 2-0 en el Grupo D.



