Ausente durante 17 años: Ivan Toney lidera a los extranjeros del Al-Ahli hacia un logro excepcional en la Roshan

Los extranjeros del Al-Ahli saudí fueron los protagonistas al lograr una hazaña que no se veía en 17 años, durante el enfrentamiento ante el Al-Riyadh en la Roshn League.

El Al-Ahli recibió a su rival, el Al-Riyadh, este viernes, en el estadio de la Ciudad Deportiva Príncipe Abdullah Al-Faisal, en la quinta jornada de la Roshn League saudí.

La primera parte del partido terminó con ventaja del Al-Ahli por tres goles a cero, obra del delantero inglés Ivan Toney, el centrocampista armenio Eduard Spertsyan y el extremo portugués Francisco Trincão.

Según la red de estadísticas "Opta", es la primera vez que el Al-Ahli logra terminar la primera parte marcando 3 goles por medio de 3 jugadores extranjeros distintos desde la temporada 2009-2010.

El primer gol, anotado por Ivan Toney, supuso otro logro para el delantero inglés, ya que fue el décimo penalti que marca con el conjunto de Yeda en 2026 en la Roshn League, de un total de 11 que ha lanzado, según la misma red.

En general, Toney ha lanzado 32 penaltis desde su llegada al Al-Ahli en el verano de 2024, y ha logrado marcar 30 de ellos, fallando solo dos.