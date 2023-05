Las ausencias de Argentina en el Mundial Sub 20: por qué no vinieron Alejandro Garnacho, Nico Paz y Facundo Bouonanotte

El combinado nacional buscará su séptimo trofeo mundial de la categoría, pero algunas estrellas no podrán estar disponibles.

Argentina logró meterse al Mundial Sub-20 por la ventaja, pero ahora está muy esperanzada. Los de Javier Mascherano habían quedado eliminados del Sudamericano que daba los boletos a la cita, pero la baja de Indonesia como anfitrión abrió una posibilidad que fue tomada por los sudamericanos.

La lista de la Selección argentina Sub 20 para la Copa del Mundo

La Albiceleste es cabeza de serie del Grupo A, que también está integrado por Guatemala, Nueva Zelanda y Uzbekistán. Contra estos últimos abrirá la competición este sábado 20 de mayo desde las 18.00 en el Estadio Único Madre de Ciudades.

Mundial Sub-20 Argentina 2023: cuándo es, posibles sedes, clasificados, grupos, partidos y resultados

No todas son buenas noticias, ya que algunas estrellas juveniles no han podido integrar la nómina final porque sus clubes han decidido no cederlos. Es importante recordar que no estaban en la obligación de hacerlo.

ALEJANDRO GARNACHO

No es argentino de nacimiento, pero es una de las máximas promesas del país. A su corta edad ya es parte importante de la plantilla del Manchester United con quien recientemente extendió su contrato hasta 2028. Los rumoros dicen que Garnacho hizo fuerza para estar, incluso le pidió firmemente a Erik ten Hag, su entrenador venir, pero el holandés dio el visto negativo. La historia del jugador y la Selección viene torcida, puesto que por una lesión también se perdió la última doble fecha FIFA.

FACUNDO BUONANOTTE

El mediocampista es propiedad del Brighton, donde ya está sumando sus primeros minutos y también ha marcado su primer gol. Formó parte del Sudamericano, aunque solo disputó el debut ante Paraguay, puesto que un duro choque lo hizo salir en camilla y con cuello ortopédico. Esta vez estuvo muy cerca de poder venir, pero finalmente las fechas que estipulaba el club inglés era muy distintas a las que pretendía Javier Mascherano que declinó la oferta.

NICO PAZ

Joven talentoso que despliega su fútbol en la cantera del Real Madrid, aunque poco a poco empieza a hacer sus primeras armar con el equipo mayor. Al igual que Buonanotte estuvo en el Sudamericano, siendo una de las figuras del equipo. En esta ocasión el club merengue no lo dejó viajar por una política igualitaria entre los juveniles de diversos países que podían jugar el Mundial: si no va uno, no va ninguno.