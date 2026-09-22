Kylian Mbappé, capitán de la selección de Francia, se ausentó del entrenamiento de "Les Bleus" este martes, después de sufrir una indisposición que lo apartó de la segunda sesión de entrenamiento del combinado bajo la dirección del técnico Zinedine Zidane.

La selección francesa tenía previsto disputar su entrenamiento en su concentración en la ciudad de Clairefontaine, de cara al enfrentamiento ante Turquía el viernes, en el primer partido de Zidane al frente del cuerpo técnico de "Les Bleus".

El diario "L'Équipe" reveló que Mbappé padece un "síndrome gripal", lo que lo llevó a ausentarse del entrenamiento, mientras que el resto de los 22 jugadores convocados por Zidane participaron con normalidad.

En el momento en que sus compañeros saltaron al terreno de juego y se esmeraron en hacerse fotos con la afición presente, Mbappé, de 27 años, permaneció dentro de la residencia en Clairefontaine, donde los informes señalaron que se quedó en cama.

Hasta ahora no se ha determinado el tiempo de ausencia del capitán de la selección francesa de los entrenamientos, a la espera de conocer la evolución de su estado de salud antes del enfrentamiento ante Turquía, que representa el primer partido de Zidane como entrenador de la selección de Francia.

Sin otras ausencias en las filas de Francia

La selección francesa no registró ninguna otra ausencia, ya que los 22 jugadores restantes acudieron al entrenamiento abierto al público y participaron en la sesión de fotos antes del inicio de la sesión de entrenamiento.

Los miembros del cuerpo técnico, encabezados por David Bettoni, ayudante de Zidane, y Fabien Barthez, habían llegado al terreno de juego unos minutos antes que los jugadores.

En cuanto a Zidane, esperó hasta que los jugadores comenzaron el calentamiento y la afición se dirigió a las gradas del estadio "Bébéar", antes de unirse al grupo, en un intento de evitar acaparar el protagonismo de sus jugadores durante el entrenamiento abierto.

Tras el enfrentamiento ante Turquía, a la selección de Francia le esperan otros tres partidos dentro de las competiciones de la Liga de Naciones de la UEFA durante la primera concentración bajo la dirección de Zidane, en la que visitará a Bélgica el 28 de septiembre, antes de recibir a Italia y a Bélgica los días 2 y 5 de octubre en el estadio "Stade de France".

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