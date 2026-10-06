El club Al Nassr desató una gran polémica en el fútbol saudí tras su ausencia en la reunión de la Asamblea General de la Liga Roshn.

La Asamblea General de la Liga saudí celebró una reunión con los clubes, la tarde de este martes, para debatir algunas modificaciones que podrían producirse en el próximo periodo.

El diario saudí «Asharq Al Awsat» afirmó que el Al Nassr se ausentó de la votación sobre las decisiones que se plantearon a debate en esta reunión, pese a tratarse de la primera reunión de la Asamblea General en más de dos años.

Esto se debió a la ausencia del presidente del consejo de administración del Al Nassr, así como del director ejecutivo, ya que a la reunión únicamente acudió Said Abu Dahesh, responsable de prensa del club de la capital, quien no está habilitado para votar según los reglamentos de la Liga.

Próximos partidos ALN 1ª División 14:00 DIR

Esto ocurre en un momento en que los clubes Al Hilal, Al Ittihad y Al Ahli enviaron a sus directores ejecutivos, además del resto de clubes de la Liga Roshn saudí, con la excepción del club Al Khaleej, que no envió ningún representante.

La sesión fue testigo de la votación sobre algunas decisiones importantes, encabezadas por la adopción del criterio de competencia para la elección del presidente de la Liga saudí durante el próximo periodo, con la eliminación de la cláusula que exigía contar con una experiencia no inferior a 5 años.

Cabe recordar que la Asamblea General de la Liga saudí no se reunía desde hacía más de dos años, concretamente desde septiembre de 2024.