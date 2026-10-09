Raphinha se ausentó del entrenamiento del Barcelona este viernes y continúa así alejado de los terrenos de juego por su lesión muscular, mientras que el portero Joan García está cerca de regresar al once titular, antes del duelo ante el Getafe mañana sábado en LaLiga.

Según el diario español Mundo Deportivo, Raphinha no participará en el partido entre el Barcelona y el Getafe, dentro de la próxima jornada de LaLiga, que marca el regreso del conjunto catalán a la competición tras una ausencia de 3 semanas.

El jugador brasileño no participó en el entrenamiento disputado este viernes en el campo Tito Vilanova junto a sus compañeros, después de ausentarse de los entrenamientos durante toda la semana por su lesión de edema muscular en el músculo posterior del muslo derecho.

En cambio, las opciones de Joan García de regresar al once titular parecen altas, después de perderse la pasada jornada de Liga ante el Sevilla por molestias en la rodilla derecha.

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El portero del Barça se incorporó a los entrenamientos grupales desde el jueves, y las previsiones dentro del club apuntan a la posibilidad de que vuelva a estar disponible para los partidos.

Y como precaución ante cualquier imprevisto, Hansi Flick volvió a recurrir a Max Bonfill, portero del filial, para completar el cuarteto de guardametas junto a Dominik Livaković, que fue titular en el campo Ramón Sánchez-Pizjuán ante el Sevilla, y Wojciech Szczęsny.









Por otro lado, Frenkie de Jong continúa entrenando con el grupo, pero no parece cerca de obtener el alta médica que le permita regresar a los partidos por el momento, mientras que Andreas Christensen realizó entrenamientos en solitario alejado de sus compañeros.

El defensa danés había sufrido, el 20 de septiembre, una rotura muscular en el recto anterior del muslo izquierdo, durante el duelo ante el Sevilla, y se espera que su ausencia de los terrenos de juego se prolongue durante algunas semanas más.



