Así lo informa el diario español Sport. Según esa información, Vlahovic ya tiene desde hace semanas una lucrativa oferta del Besiktas, que le reportaría algo más de cinco millones de euros de prima de fichaje y un contrato de dos años con un salario anual de nada menos que ocho millones de euros.

El motivo de la indecisión del delantero es, según Sport, que sigue soñando con fichar por el FC Barcelona. El campeón de España quiere incorporar este verano a un sustituto para Robert Lewandowski, que se marchó al Chicago Fire. El gran objetivo es Julian Alvarez, pero su actual club, el Atletico Madrid, no está en absoluto dispuesto a venderlo. Al menos no por los 100 millones de euros de traspaso que al parecer el Barça ya ha ofrecido.

Y así, los catalanes tienen en la recámara una lista de posibles alternativas a Alvarez, en la que, según se comenta, también figura Vlahovic. Los agentes del jugador de 26 años ya lo habrían ofrecido activamente al Barça hace semanas, aunque entonces los azulgranas les dejaron claro que un posible fichaje de Vlahovic no era en absoluto una prioridad. Presumiblemente, el serbio tampoco sería la primera alternativa si fracasaran los intentos por Alvarez. Más arriba en la lista podría estar ya el goleador del Benfica Vangelis Pavlidis, a quien recientemente AS situó en la órbita de Barcelona.

Dusan Vlahovic aún espera al Barcelona: ¿se cansará el Besiktas en algún momento?

Con su esperanza de recalar en el Barça, que a día de hoy probablemente acabará sin cumplirse, Vlahovic corre naturalmente el riesgo de que la lucrativa oferta de Estambul se le escape. Por ahora, el Besiktas seguiría siendo paciente y habría aceptado que el internacional serbio se tome algo más de tiempo para decidir.

La fuerza impulsora detrás de ello es Vincenzo Italiano, nuevo entrenador del gran club turco. El italiano trabajó con éxito en su día con Vlahovic en la Fiorentina (temporada 2021/22) y valora mucho sus cualidades. Según Sport , por ello Italiano habría pedido a la directiva del Besiktas que esperara un poco más la decisión de Vlahovic.

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El potente nueve también había sido relacionado por momentos con el Bayern de Múnich, pero actualmente el Besiktas parece ser, al margen del sueño del Barça, la única opción seria para el futuro de Vlahovic. La Juventus de Turín, donde su contrato había expirado a finales de junio, habría llegado a ofrecerle mientras tanto una renovación, aunque con una rebaja salarial considerable. Vlahovic la rechazó y parece haberse cerrado de forma definitiva las puertas de la Juve, por lo que una continuidad en Turín es muy poco probable.

Dusan Vlahovic llegó a valer en su día 85 millones de euros para la Juventus de Turín

Vlahovic, por entonces uno de los delanteros centro más cotizados de Europa, había pasado en 2022 de Florencia a Turín por un traspaso de unos 85 millones de euros. En la Juventus, sin embargo, rara vez le fue tan bien como se esperaba, por lo que las especulaciones sobre una salida fueron recurrentes. La pasada temporada, Vlahovic perdió por momentos su puesto de titular y, además, tuvo que estar de baja durante un largo periodo, desde principios de diciembre hasta mediados de abril. En el tramo final del curso, finalmente volvió a alcanzar un gran nivel y marcó cuatro goles en los últimos cuatro partidos de la Serie A.

Aun así, la Juventus no quería retener obligatoriamente a Vlahovic, que marcó 68 goles en 168 partidos con el club más laureado de Italia. Con Randal Kolo Muani, a quien ya había tomado cedido del PSG en la temporada 2024/25, ya parece haber un sustituto de primer nivel preparado. La Juve volverá a hacerse con el exjugador del Eintracht Frankfurt, en principio otra vez a préstamo, pero esta vez con obligación de compra.