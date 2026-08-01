Como hizo oficial el Barça este viernes por la noche, Jesse Bisiwu pasa del Club Brujas a Cataluña. El atacante ha firmado un contrato de cinco años hasta 2031.

Según el experto en fichajes Fabrizio Romano, el Barça pagará una importante suma de traspaso de 8,5 millones de euros al gran club belga. Además, el Brujas se habría asegurado un 20 por ciento de una futura venta.

El precio de Bisiwu resulta bastante alto, al fin y al cabo el joven de 18 años todavía no ha disputado ningún partido en Primera División. En 2020 llegó al Brujas con 12 años y desde entonces se formó allí; ya con 15 había celebrado su debut con el filial en la segunda división belga.

El Barcelona, ilusionado con Jesse Bisiwu: todavía sin debutar en Primera con el Brujas

La pasada temporada, el extremo izquierdo se ganó por momentos un puesto fijo en el filial y sumó 15 apariciones en Segunda División. Además, jugó con el U19 del Brujas en la Youth League, donde firmó tres goles y una asistencia en ocho partidos. Los belgas llegaron hasta la final y solo la perdieron en la tanda de penaltis ante el Real Madrid, aunque Bisiwu no entró en el partido decisivo hasta poco antes del final.





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Mientras tanto, al internacional belga sub-19 no se le había concedido el debut con el primer equipo del Brujas. "El Barça se ha asegurado un extremo que, por su velocidad, robustez y capacidad de regate, tiene un futuro brillante por delante", describió el campeón de España a Bisiwu en su comunicado sobre el fichaje.

A nivel internacional, Bisiwu había llamado la atención en la Eurocopa sub-17 del año pasado, cuando dio dos asistencias en cuatro partidos y alcanzó las semifinales con Bélgica. En el Barça, en principio, Bisiwu deberá sumar minutos de juego en el segundo equipo, que milita en la cuarta división española. No obstante, es previsible que Hansi Flick también lo incorpore con regularidad a los entrenamientos del primer equipo para ir acercando poco a poco al nuevo fichaje a ese alto nivel.