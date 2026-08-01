Como hizo oficial el Barça este viernes por la noche, Jesse Bisiwu pasa del Club Brujas a Cataluña. El atacante ha firmado un contrato de cinco años, hasta 2031.

Según el experto en fichajes Fabrizio Romano, el Barça paga una importante cantidad de 8,5 millones de euros al gran club belga. Además, el Brujas se ha asegurado un 20 por ciento de una futura venta.

El precio por Bisiwu resulta bastante alto, al fin y al cabo el jugador de 18 años todavía no ha disputado ningún partido en la máxima categoría. En 2020 llegó al Brujas con 12 años y desde entonces se formó allí; con solo 15 ya había celebrado su debut con el equipo B en la segunda división belga.

El Barcelona se ilusiona con Jesse Bisiwu: aún sin ningún partido en Primera con el Brujas

La pasada temporada, el extremo izquierdo se ganó por momentos un puesto fijo en el equipo B y sumó 15 apariciones en segunda división. Además, jugó con el Sub-19 del Brujas en la Youth League, donde firmó tres goles y una asistencia en ocho partidos. Los belgas llegaron hasta la final y solo la perdieron en la tanda de penaltis contra el Real Madrid, aunque Bisiwu no entró en el partido decisivo hasta poco antes del final.

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Mientras tanto, al internacional belga Sub-19 no se le había concedido el debut con el primer equipo del Brujas. "El Barça se ha asegurado un extremo que, por su velocidad, robustez y capacidad de regate, tiene un futuro brillante por delante", describió el campeón de España a Bisiwu en su comunicado sobre el fichaje.

A nivel internacional, Bisiwu había llamado la atención en la Eurocopa Sub-17 del año pasado, cuando dio dos asistencias en cuatro partidos y alcanzó las semifinales con Bélgica. En el Barça, Bisiwu debería sumar minutos por ahora en el segundo equipo, que juega en la cuarta división española. Sin embargo, es previsible que Hansi Flick también lo incorpore con regularidad a los entrenamientos del primer equipo y vaya introduciendo así poco a poco al nuevo fichaje en el alto nivel.